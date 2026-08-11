Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casam em Portugal

Jogador compartilhou uma foto com as alianças - (crédito: Reprodução/Instagram/@cristiano)

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casaram nesta terça-feira (11) em uma cerimônia civil íntima celebrada em Cascais, próximo de Lisboa, informou à AFP a Brunswick Group, agência que representa o astro português.

Leia também: Conselheiros do Santos emitem nota e criticam negociação por SAF

O jogador de 41 anos compartilhou em sua conta no Instagram uma foto de sua mão com a de sua noiva usando as alianças.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os cinco filhos de CR7 estavam presentes na cerimônia, que foi "privada e íntima", acrescentou a empresa que gerencia as relações públicas do atacante do Al-Nassr.

Leia também: Defesa evolui e Vasco chega a seis jogos sem perder com Pedro Emanuel

Cristiano e Georgina se casaram exatamente um ano depois de a influenciadora de 32 anos anunciar o noivado nas redes sociais.

Vencedor de cinco Bolas de Ouro, Cristiano Ronaldo disputou na América do Norte sua última Copa do Mundo pela seleção de Portugal, eliminada nas oitavas de final pela campeã Espanha.