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Brasil entra no Mundial de Ginástica Rítmica de olho em LA-2028

Competição em Frankfurt abre a corrida para a próxima edição da Olimpíada, com três vagas individuais e três para conjuntos. Seleção terá nove ginastas, de seis estados, na disputa

Finalista em Paris-2024, Babi Domingos é uma das esperanças de pódio individual - (crédito: MeloGym/CBG)
Finalista em Paris-2024, Babi Domingos é uma das esperanças de pódio individual - (crédito: MeloGym/CBG)

Los Angeles é logo ali para a ginástica rítmica brasileira. E o caminho até os Jogos Olímpicos de 2028 começa com uma Seleção que carrega um pouco de diferentes cantos do país. As nove ginastas convocadas para o Mundial de Frankfurt nasceram em seis estados: Paraná, Alagoas, Santa Catarina, Amazonas, São Paulo e Espírito Santo.

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A geografia muda quando o mapa deixa de mostrar apenas onde elas nasceram e passa a indicar onde treinam. As seis integrantes do conjunto defendem clubes de cinco estados: Paraná, Alagoas, Bahia, São Paulo e Espírito Santo. A concentração maior está no Paraná, mas a Seleção também é alimentada por centros de formação espalhados pelo Nordeste e pelo Norte.

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Os diferentes sotaques da Seleção ajudam a dimensionar a expansão da modalidade. No site da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), um mapa do país indica ao público onde encontrar locais para praticar ginástica, em diferentes modalidades. A ferramenta permite buscar entidades por estado e modalidade, uma espécie de gráfico da difusão que começa na iniciação e pode terminar em um Mundial.

O Mundial começa nesta quarta-feira (12/8) como a primeira competição da ginástica rítmica a distribuir vagas para Los Angeles-2028. São três cotas individuais e três para conjuntos, destinadas aos Comitês Olímpicos Nacionais. Ao todo, 102 ginastas e 42 conjuntos de 78 países participam da 42ª edição do torneio, um recorde de representatividade.

O país chega com três representantes no individual: Bárbara Domingos, Geovanna Santos e Maria Eduarda Alexandre. Seis integrantes turbinam o conjunto. Finalista em Paris-2024, será a única brasileira a disputar os quatro aparelhos — arco, bola, maças e fita —, enquanto Geovanna e Maria Eduarda competirão em dois. 

No coletivo, a expectativa é respaldada pelo bom momento da equipe, que vem de resultados expressivos no ciclo e chega a Frankfurt como uma das principais forças brasileiras na busca pela primeira vaga olímpica.

A equipe brasileira é comandada por Camila Ferezin Resende, com Bruna Rosa e Reni Karachomakova como assistentes técnicas. As ginastas reservas Mariane Giovacchini dos Santos (Espéria-SP) e Renata Brum Diniz (GRM-MG) completam o time. 

Será um dos Mundiais mais fortes dos últimos anos. Entre as principais candidatas no individual está a alemã Darja Varfolomeev, dona do ouro em Paris-2024 e bicampeã mundial do individual geral. A italiana Sofia Raffaeli, bronze nos Jogos de Paris, também chega entre as favoritas, assim como a búlgara Stiliana Nikolova, que acumulou cinco medalhas no Mundial de 2025, e a ucraniana Taiisia Onofriichuk, campeã europeia. A russa Sofiia Ilteriakova aparece como uma das promessas da modalidade.

O Brasil aparece entre os candidatos ao pódio coletivo, depois de dividir com Rússia e China o protagonismo na temporada da Copa do Mundo. Alemanha e Israel também entram na briga, enquanto Japão e Ucrânia carregam resultados recentes de peso: as japonesas foram campeãs mundiais no geral em 2025, e as ucranianas levaram o ouro na prova mista no Rio.

Serviço

Mundial de Ginástica Rítmica

Quando: 12 a 16 de agosto
Onde: Frankfurt, Alemanha
Transmissão: SporTV e CazéTV

Horários de início das atividades
Quarta-feira (12): 4h — classificatórias individuais
Quinta-feira (13): 4h — classificatórias individuais
Sexta-feira (14): 11h — final do individual geral
Sábado (15): 6h — classificatória do conjunto
Domingo (16): 6h — finais do conjunto e dos aparelhos individuais

Brasil em ação
Quarta: Jojô Santos e Duda Alexandre, às 8h; Babi Domingos, às 12h25
Quinta: Jojô Santos e Duda Alexandre, às 8h; Babi Domingos, às 12h25
Sábado: conjunto brasileiro, às 8h45

Saiba Mais

 

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Victor Parrini

Repórter

Na editoria de Esportes do Correio Braziliense desde 2021, cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos e a Copa América de 2021.

Por Victor Parrini
postado em 11/08/2026 21:33
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