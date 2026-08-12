Messi diz ter 'dúvidas' sobre continuar jogando por 'muito mais tempo'

O astro argentino Lionel Messi afirmou nesta quarta-feira (12/8) ter "muitas dúvidas" sobre continuar jogando futebol por "muito mais tempo", em uma emotiva carta de despedida ao pai e empresário, Jorge Messi, que morreu na sexta-feira, aos 68 anos.

"Não sei o que vou fazer sem você, não sei como seguir. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas de que vá continuar fazendo isso por muito mais tempo", escreveu Messi em uma carta publicada no Instagram.

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No texto, Messi relembrou os últimos meses de vida do pai, que coincidiram com a Copa do Mundo de 2026. "Você me pedia tanto para jogar a última Copa e, dias antes de começar, foi quando você piorou. Era a primeira vez que você não estaria em um torneio", recordou o astro. "Eu dizia que chegaríamos à final para que você pudesse viajar", acrescentou.

Na estreia da Argentina no Mundial contra a Argélia, Messi chorou depois de marcar um de seus três gols, em um gesto que, como se soube posteriormente, estava relacionado ao estado de saúde do pai.

"Cada vez que terminava uma partida, esperava e sentia falta da sua mensagem. Foi aí que percebi que a situação estava realmente ruim. Mesmo assim, não parava de pensar em chegar o mais longe possível, para dar tempo a você e para que pudesse assistir a uma partida", contou o jogador.

"Não consegui"

Na carta, Messi falou pela primeira vez sobre a final perdida por 1 x 0 para a Espanha em Nova Jersey.

"Chegamos à final e você não pôde estar. Queria ganhar para levar a taça para você e mostrar uma nova. Não consegui, minhas pernas não aguentavam mais. Desta vez tentei ir contra o meu físico, mas não consegui. Nunca consegui me sentir bem", disse o astro.

Messi contou que, ao reencontrar o pai, percebeu que ele não havia conseguido acompanhar a Copa do Mundo: "Quando cheguei, você achava que tínhamos perdido a final nos pênaltis. Não conseguimos conversar sobre nada do que aconteceu. Você não conseguiu aproveitar nada".

"Não fomos campeões, mas você não sabe como aproveitamos cada partida. Mais uma vez, você tinha razão: eu precisava estar lá e jogar", acrescentou.

Aos 39 anos, Messi foi um dos destaques da Copa d Mundo de 2026, na América do Norte, ao marcar oito gols, com um papel decisivo na campanha que levou a Argentina à final.

"Pai, amigo e empresário"

Crítico e exigente com o filho, mas também seu apoio mais constante, Jorge Messi acompanhou Lionel desde os modestos campos de Rosário, ao norte de Buenos Aires, até o topo do futebol mundial.

"Desde pequeno sempre foi assim. Você me levava a todos os treinos assim que chegava do trabalho", recordou Messi. "Não faltava a nenhum jogo. Como você sofria me vendo jogar e como aproveitava, embora nunca me desse muitos elogios", acrescentou.

Messi destacou o papel fundamental do pai em sua vida e carreira: "Você foi pai, amigo e empresário. Sempre era a pessoa que precisava ser em cada momento e nunca errou em nada". "Descanse em paz e cuide de nós lá de cima como fazia aqui. Obrigado por tudo", concluiu.

Messi deixou a Argentina na noite de terça-feira rumo aos Estados Unidos após o funeral do pai, segundo a imprensa local.



