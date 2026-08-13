Brasília Basquete se reforça para o NBB após melhor campanha em 12 anos

Após uma temporada mágica, o Brasília Basquete vem se reforçando para mais um ano de NBB. Na última edição do torneio, a equipe da capital chegou até as semifinais e teve a terceira melhor campanha entre todas as franquias da competição. Agora, o time começa a pré-temporada de olho no mercado, após sofrer perdas relevantes no plantel. A temporada 2026/27 do NBB começa em 17 de outubro e 18 clubes confirmaram presença.

A última temporada para o Brasília Basquete coroou uma equipe que sempre ficará na memória do torcedor candango. Foi a melhor campanha após o tricampeonato entre os anos de 2009 e 2012. Comandados pelo experiente Dedé Barbosa, jogadores como Brunão, Corvalan, Van Hoyadin, Paulichi e Buiú lideraram o clube até as semifinais, quando caíram diante do campeão Franca.

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Do quinteto titular montado por Dedé Barbosa, três jogadores se despediram do Brasília ao término da temporada. Peça fundamental, o argentino Facundo Corvalan não renovou com o clube e jogará no basquete italiano. Van Hoyadin e Paulichi também saíram da equipe para defender as cores do Mogi Basquete. Dos jogadores importantes na última campanha, Buiú, Brunão, Lucas Lacerda e Kevin Crescenzi ficarão para essa temporada.

Com as perdas importantes, Dedé Barbosa foi ao mercado e optou por trazer jovens promessas do basquete nacional. Até o momento, são sete contratações para o novo plantel. Entre elas, Kauan Raymundo, destaque pelo corinthians na última temporada, chegou a Brasília. Campeão pelo Franca, Zú Júnor também fará parte da equipe.

Importados, o haitiano Jental Cylla chegou do basquete indonésio. Vindo das Bahamas, o pivô Lathaniel Batian também desembarcou em Brasília para a temporada. Para fechar o pacotão de gringos, Martin Fernández é aposta para suprir a vaga do compatriota argentino Facundo Corvalan.

Fechando os reforços, contratado junto ao Caxias, Augusto chegou à equipe para exercer a função de armador. Por fim, o jovem Emanuel Maurício chega ao plantel de Dedé Barbosa após disputar o NBB pelo Bauru.

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O Brasília Basquete não tem amistosos marcados para a pré-temporada. Nos meses de junho e julho aconteceu a Liga Nacional de Basquete. A equipe da capital utilizou o time B e promoveu destaques do torneio para o elenco principal. As promessas Guga, Matheus Paiva, Arthur e Ariel estarão no plantel de Dedé Barbosa para a temporada.

Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima