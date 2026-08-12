Brasília recebe competição de hipismo com entrada gratuita

As disputas começam às 8h e seguem até as 16h - (crédito: Reprodução/Federação Hípica de Brasília)

Para quem gosta de acompanhar esportes, Brasília recebe, a partir desta quinta-feira (13/8), quatro dias de competições de hipismo com entrada gratuita. O CSN BCC Capital Show 2026 será realizado no Brasília Country Club até domingo (16/8), com atletas de diferentes categorias e regiões do país.

A programação inclui duas competições internacionais: o FEI Jumping Children’s Classics, voltado a jovens de 11 a 14 anos, e o FEI Jumping World Challenge, para atletas a partir dos 14. As provas seguem os padrões da Federação Equestre Internacional (FEI), e os resultados podem contar para classificações internacionais.

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No calendário nacional, o evento terá provas válidas para o ranking da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), para a 7ª etapa do ranking da Federação Hípica de Brasília (FHBr) e para a 1ª etapa do Ranking de Escolas do segundo semestre.

As disputas começam às 8h e seguem até as 16h. Para quem quiser conhecer o esporte, as provas de salto colocam à prova a sintonia entre cavalo e atleta: o objetivo é completar um percurso de obstáculos no menor tempo possível e com o mínimo de penalizações. Derrubadas, recusas do cavalo e excesso de tempo podem prejudicar o resultado.

Além disso, o evento reúne desde competidores em formação até atletas mais experientes, permitindo ao público acompanhar diferentes categorias ao longo dos quatro dias.