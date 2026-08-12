Sul-Americana: Atlético-MG bate Bragantino e tem vantagem no mata-mata

O Atlético-MG deu um largo passo rumo às quartas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (12/8), o time mineiro foi até Bragança Paulista, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, e venceu o rival paulista por 1 x 0. O gol foi de Cuello, aos 27 minutos da etapa final. O jogo foi equilibrado e, mais uma vez, o Galo contou com a qualidade do goleiro Everson, que fez pelo menos duas grandes defesas.
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O jogo de volta será na próxima quarta-feira, dia 19, na Arena MRV, e o Galo se classifica com um empate. O Bragantino, caso vença por um gol, leva a decisão para os pênaltis. Mas, se vencer por dois gols, se classifica diretamente. O vencedor deste duelo enfrentará nas quartas Santos ou Macará, do Equador, que iniciam o mata-mata nesta quinta-feira.
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O primeiro tempo mostrou os times buscando o ataque e obrigando os goleiros a boas defesas. As melhores oportunidades foram do Bragantino, mas a primeira chance de ouro foi do Galo, em uma bela finalização de Victor Hugo, que obrigou Cleiton a voar e mandar a escanteio na defesa mais difícil desta etapa. Já o Bragantino quase marcou com Herrera em duas oportunidades.
Na primeira, um chute que Everson mandou a escanteio. Na segunda, um chute péssimo pelo alto, quando estava na cara do gol após cruzamento de Vinicinho. Já aos 44, Sasha aproveitou uma defesa parcial de Everson, mas chutou fora.
O segundo tempo começou mais trincado, com poucos lances de perigo nos 15 primeiros minutos. Mas, aos 18, o Braga por muito pouco não marcou. Vinicinho, mais uma vez, levou vantagem sobre a marcação pela esquerda e cruzou. Gustavo Neves, que entrara pouco antes, chutou raspando o travessão. Aos 27 minutos, o Galo chegou ao gol.
Igor Gomes, que entrara pouco antes na vaga de Victor Hugo, fez um lançamento para a entrada de Cuello. O atacante, que estava apagado, recebeu entre Guzmán e o goleiro Cleiton. Deu um toquinho que Cleiton falhou ao tentar o corte e matou a marcação dupla. Assim, apenas tocou para o gol vazio. Mas nem comemorou: é ex-jogador do Bragantino.
No fim, com o Bragantino em cima, mais uma apareceu: Everson. Enfim, sua defesa em chute de Vinicinho, quase da marca do pênalti, foi vital para a confirmação da importante vitória dos mineiros.
RED BULL BRAGANTINO 0x1 ATLÉTICO-MG
Copa Sul-Americana – Oitavas de Final (ida)
Data: 12/08/2026
Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Gols: Cuello, 27’/2ºT (1-0)
BRAGANTINO: Cleiton; Sant’Anna, Gustavo Marques, Guzmán Rodriguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Ramírez, 37’/2ºT), Rodriguinho, Herrera (Gustavo Neves, 10’/2ºT) e Lucas Barbosa (Marcelinho, 37’/2ºT); Vinicinho e Eduardo Sasha (Isidro Pitta, 25’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
ATLÉTICO: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco (Vitor Hugo, 28’/1ºT) e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Reinier (Cassierra, 20’/2ºT), Victor Hugo (Igor Gomes, 20’/2ºT) e Bernard (Minda, 20’/2ºT); Cuello (Cissé, 41’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.
Árbitro: Leandro Rey (ARG)
Assistentes: José Savorani e Juan Mamani (ARG)
VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
Cartões amarelos: Juninho Capixaba (RBB);