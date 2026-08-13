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Vasco tenta novo empréstimo com Marcos Lamacchia antes de venda da SAF

Negociação de novo empréstimo milionário esbarra no avanço do processo competitivo, enquanto Justiça avalia liberação do edital

Pedrinho tem negociações para venda da SAF - (crédito: Matheus Lima/Vasco)
Pedrinho tem negociações para venda da SAF - (crédito: Matheus Lima/Vasco)

A diretoria do Vasco planeja adquirir um novo empréstimo DIP, instrumento financeiro tradicionalmente utilizado por empresas em recuperação judicial. O valor é de R$ 120 milhões, com a Almirante Participações e Empreendimentos S.A.

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No entanto, segundo o jornal O Globo, o clube quer este novo aporte para ajudar na contratação de jogadores e realizar melhorias no Centro de Treinamento. Sendo tais frentes consideradas como investimento e não como fluxo operacional, diferentemente do que ocorreu no empréstimo anterior.

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Consequentemente, Marcos Lamacchia está ciente da movimentação, mas deseja que o processo competitivo da venda da SAF avance antes de liberar qualquer novo valor. A rigor, a Almirante Participações e Empreendimentos S.A figura como a favorita para adquirir a SAF do Vasco.

A lei determina que o clube não pode realizar a venda diretamente para Marcos Lamacchia antes da abertura formal da concorrência, embora o empresário possua cláusulas de preferência contratuais para cobrir eventual proposta concorrente que chegue à instituição.

Paralelamente, ainda nesta quarta-feira, o watchdog da operação, o Ministério Público e o administrador judicial emitiram pareceres favoráveis à venda da SAF do Vasco.

Por fim, o próximo passo consiste na decisão da juíza da 4ª Vara Empresarial a respeito da autorização do procedimento competitivo, de modo que, caso a Justiça valide a operação, o edital do processo competitivo poderá ser publicado imediatamente.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 13/08/2026 14:44 / atualizado em 13/08/2026 14:48
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