João Fonseca vê rivais de geração superá-lo e se aproximarem do Top 10

Com o desempenho no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, João Fonseca vai subir no ranking da ATP na atualização da próxima semana e alcançará a 26ª posição. Porém, apesar do resultado, o tenista brasileiro vê dois rivais de geração se aproximarem do Top 10.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Rafael Jodar, tenista espanhol de 19 anos, e Learner Tien, norte-americano de 20 anos, vêm conquistando posições e vão chegar na 11ª e 12ª colocações, respectivamente. Os jovens também disputaram o torneio canadense e conquistaram bons resultados em quadra.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A dupla chegou até a semifinal do Masters 1000 de Montreal, mas acabou eliminada. Enquanto o espanhol perdeu para Brandon Nakashima, o norte-americano caiu diante de Ben Shelton.
Porém, as boas campanhas renderam pontos importantes para os tenistas. Jodar chegou a 2.243 pontos no ranking da ATP e subiu quatro posições, chegando à 11ª posição. Já Learner Tien ficou com 2.530 pontos, ganhando sete colocações e chegando ao 12º lugar.
Quem ocupa a 10ª colocação, atualmente, é o norte-americano Ben Shelton, que superou Tien em Montreal e fará a decisão da competição diante de Nakashima. O tenista já soma 3.280 pontos e pode ganhar ainda mais caso conquiste o torneio canadense.
Já João Fonseca chegou às oitavas de final do Masters 1000 de Montreal. O brasileiro foi eliminado por Shelton, ao ser derrotado por 2 sets a 0. Porém, sua campanha rendeu pontos no ranking, chegando a 1.800. A atualização oficial do ranking ocorrerá na próxima segunda-feira, 17.
Além disso, João Fonseca chegou a encarar Rafael Jodar em 2026. Os tenistas se enfrentaram em abril, pelo Madrid Open. Na ocasião, o brasileiro era o número 31 do mundo, enquanto o espanhol era o 42º. Porém, em quadra, o europeu levou a melhor e venceu por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/1, em 2h07 de partida.
Por outro lado, contra Tien, o brasileiro soma três partidas e três vitórias, estando invicto contra o norte-americano. Os triunfos vieram no ATP Masters 1000 de Miami, em 2025, e no Next Gen ATP Finals, duas vezes, em 2024.
Em relação a títulos, João Fonseca conquistou o ATP 500 da Basileia e o ATP 250 de Buenos Aires, ambos em 2025. Porém, em 2026, ainda não alcançou a semifinal em nenhum dos torneios disputados.
Já Rafael Jodar conquistou seu primeiro título no ATP 250 de Marrakech deste ano, enquanto Learner Tien soma conquistas nos ATP 250 de Metz e Genebra.
Saiba Mais
- Esportes Carlos Miguel não se abala e prevê Palmeiras nas quartas da Libertadores
- Esportes Artur Jorge detalha revolta com arbitragem e bronca em Arroyo
- Esportes Bruno Henrique, do Flamengo, revela inchaço após sofrer entrada dura
- Esportes Fatal Fans oferece aditivo ao Corinthians para renovação de Depay
- Esportes Cruzeiro sai na frente, mas Flamengo busca empate no Mineirão
- Esportes Brasília recebe competição de hipismo com entrada gratuita
- Esportes Sul-Americana: Atlético-MG bate Bragantino e tem vantagem no mata-mata
- Esportes Palmeiras leva gol no fim e empata com o Cerro Porteño em casa
- Esportes A um mês dos Jogos Sul-Americanos, Brasil mira vagas para Lima