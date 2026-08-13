Bruno Henrique desabafa após polêmica: "Estou f.."

Se ao apito final, Bruno Henrique visou não entrar em polêmicas após o empate em 1 x 1 entre Cruzeiro e Flamengo, pela Libertadores, na última quarta-feira (12/8), o tom não foi o mesmo na zona mista do Mineirão. Abalado por conta das dores no tornozelo esquerdo, o jogador subiu o volume das reclamações com o árbitro Yael Falcón Pérez (ARG), soltando até mesmo um palavrão durante respostas aos jornalistas.
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Segundo BH27, afinal, o árbitro argumentou que a entrada de Matheus Henrique, aos 10? do primeiro tempo, não houve "intensidade alta". No entanto, afirmou estar "f*dido" por conta das dores no ligamento do tornozelo, revelando que realizará exames nesta quinta (13/8) no Rio de Janeiro.
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"O médico me avaliou, mas vou ser avaliado de novo no Rio. Estou com muita dor no ligamento do tornozelo. O que me incomoda é o VAR não ter chamado o árbitro para revisar o lance. Ele falou que foi uma entrada normal, que não foi com intensidade alta e ficou por isso mesmo. E o f*dido estou eu agora! Mas agora é ver o que o Flamengo faz aí, porque a minha parte eu fiz", desabafou.
Veja o lance polêmico em Cruzeiro x Flamengo
O lance em questão se deu no início da partida, aos 10 minutos. Matheus Henrique, volante do Cruzeiro, chegou atrasado em disputa com o capitão do Flamengo, acertando a região baixa da canela com as travas da chuteira.
O árbitro argentino deu amarelo ao volante, que agora está suspenso e não atua no jogo da volta. Bruno Henrique seguiu atuando, mas saiu aos 20 minutos da etapa final, deixando o estádio do Mineirão mancando. A tendência é que ele não atue no domingo (16/8) contra o Mirassol, visando se recuperar a tempo do jogo da volta, na quarta (19/8), no Maracanã.
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