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LIBERTADORES

Bruno Henrique desabafa após polêmica: "Estou f.."

Atacante sobe tom na reclamação com árbitro argentino, que deu amarelo para Matheus Henrique em entrada de sola

Bruno Henrique, do Flamengo, reclama da não expulsão de Matheus Henrique, do Cruzeiro - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Bruno Henrique, do Flamengo, reclama da não expulsão de Matheus Henrique, do Cruzeiro - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Se ao apito final, Bruno Henrique visou não entrar em polêmicas após o empate em 1 x 1 entre Cruzeiro e Flamengo, pela Libertadores, na última quarta-feira (12/8), o tom não foi o mesmo na zona mista do Mineirão. Abalado por conta das dores no tornozelo esquerdo, o jogador subiu o volume das reclamações com o árbitro Yael Falcón Pérez (ARG), soltando até mesmo um palavrão durante respostas aos jornalistas.

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Segundo BH27, afinal, o árbitro argumentou que a entrada de Matheus Henrique, aos 10? do primeiro tempo, não houve "intensidade alta". No entanto, afirmou estar "f*dido" por conta das dores no ligamento do tornozelo, revelando que realizará exames nesta quinta (13/8) no Rio de Janeiro.

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"O médico me avaliou, mas vou ser avaliado de novo no Rio. Estou com muita dor no ligamento do tornozelo. O que me incomoda é o VAR não ter chamado o árbitro para revisar o lance. Ele falou que foi uma entrada normal, que não foi com intensidade alta e ficou por isso mesmo. E o f*dido estou eu agora! Mas agora é ver o que o Flamengo faz aí, porque a minha parte eu fiz", desabafou.

Veja o lance polêmico em Cruzeiro x Flamengo

O lance em questão se deu no início da partida, aos 10 minutos. Matheus Henrique, volante do Cruzeiro, chegou atrasado em disputa com o capitão do Flamengo, acertando a região baixa da canela com as travas da chuteira.

O árbitro argentino deu amarelo ao volante, que agora está suspenso e não atua no jogo da volta. Bruno Henrique seguiu atuando, mas saiu aos 20 minutos da etapa final, deixando o estádio do Mineirão mancando. A tendência é que ele não atue no domingo (16/8) contra o Mirassol, visando se recuperar a tempo do jogo da volta, na quarta (19/8), no Maracanã.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 13/08/2026 14:50 / atualizado em 13/08/2026 14:51
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