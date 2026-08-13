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Brasil recebe Pink Cup, torneio de tiro feminino em agosto

Competição internacional criada pela federação italiana acontece de 19 a 23 de agosto; Brasil aposta no formato on-line

Imagem ilustrativa de uma mulher atirando - (crédito: Reprodução/Freepik)
Imagem ilustrativa de uma mulher atirando - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Brasil sediará entre a próxima quarta-feira (19/8) e o domingo (23/8) a Pink Cup, uma importante competição internacional de tiro ao prato exclusiva para mulheres. O evento, criado pela Federação Italiana de Tiro a Volo (FITAV), terá a participação brasileira em formato online, permitindo que atletas de todo o país disputem de seus próprios clubes, com resultados enviados digitalmente.

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A iniciativa nasceu na Itália com o objetivo de fomentar e dar mais visibilidade à participação feminina no tiro esportivo, um ambiente tradicionalmente masculino. O sucesso do formato levou à sua expansão global, e a etapa brasileira reforça o crescimento do interesse das mulheres pelo esporte no país.

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A competição se destaca por seu modelo acessível. Ao eliminar a necessidade de viagens internacionais, os custos para as atletas são drasticamente reduzidos. Isso democratiza o acesso a um torneio de alto nível, permitindo que talentos de diferentes regiões do Brasil mostrem seu potencial no cenário mundial.

Como funciona a etapa online

As competidoras inscritas participarão a partir de seus locais de treino habituais, desde que sigam as regras oficiais do torneio. Cada atleta realizará suas séries de disparos sob a supervisão de árbitros locais, que validarão os resultados. As pontuações são, então, compiladas e enviadas para a organização central na Itália.

Lá, os dados brasileiros serão integrados aos de outros países participantes, criando um ranking global. Essa estrutura inovadora não apenas viabiliza a competição em larga escala, mas também promove um intercâmbio de experiências entre atiradoras de diferentes culturas, fortalecendo a comunidade feminina do esporte.

Para o tiro esportivo nacional, sediar a Pink Cup representa uma oportunidade de fortalecer a base feminina da modalidade. O evento serve como vitrine e incentivo para que novas praticantes se interessem pelo esporte, além de oferecer às atletas já experientes uma valiosa chance de competir internacionalmente.

O que você precisa saber sobre a Pink Cup

  • Evento: Pink Cup, torneio internacional de tiro ao prato feminino.

  • Data no Brasil: 19 a 23 de agosto.

  • Formato: On-line, com atletas competindo de seus clubes no país.

  • Origem: Iniciativa da Federação Italiana de Tiro a Volo (FITAV).

  • Objetivo: Incentivar e ampliar a participação feminina no esporte.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 13/08/2026 22:47 / atualizado em 13/08/2026 22:54
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