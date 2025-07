Ana Luiza Caetano estreia em Madri e se consolida na elite

Principal arqueira do Brasil na atualidade, Ana Luiza Caetano estreia, nesta quarta-feira (9/7), na etapa de Madri, na Espanha, da Copa do Mundo. Aos 22 anos, a atleta olímpica chega a 25 competições internacionais adultas na carreira e, pela primeira vez em uma temporada, tem a oportunidade de disputar todo o Circuito Mundial. Cenário que a coloca de vez ao lado dos grandes nomes da modalidade.

“O nono lugar nas Olimpíadas de Paris foi um divisor de águas na minha carreira. Decidi investir ainda mais no tiro com arco, disputar os principais campeonatos e ter a chance de enfrentar as melhores do mundo com mais frequência. Acho que só assim poderei seguir crescendo, aprimorando minha técnica e alcançando bons resultados”, disse a arqueira, natural de Maricá (RJ).

Ana Luiza iniciou 2025 em 42º lugar no ranking mundial e ocupa atualmente a 25ª colocação. A ascensão se deve principalmente ao quarto lugar alcançado no Vegas Shoot, maior competição indoor do mundo, no início de março.

A arqueira também somou pontos nas três etapas anteriores da Copa do Mundo: Flórida (Estados Unidos), Xangai (China) e Antalya (Turquia). Apesar da evolução na lista da World Archery, o foco da atleta neste momento é outro: a adaptação a uma nova técnica de tiro, que vem sendo testada nos últimos meses.

“Esta é uma mudança que não acontece de uma hora para a outra. Passei boa parte da minha carreira atirando de um jeito e decidi fazer ajustes para este ciclo olímpico. Não sei ao certo quando estarei 100% adaptada, mas o tiro com arco é um esporte de repetição. Então, preciso atirar cada vez mais para chegar o mais próximo do ideal”, afirmou.

Em Madri, Ana Luiza terá a companhia de outros cinco arqueiros brasileiros: Ane Marcelle e Isabelle Estevez no feminino; Marcus D’Almeida, Matheus Ely e Matheus Gomes no masculino. A fase qualificatória e os primeiros combates eliminatórios da Copa do Mundo acontecem no estádio Vallehermoso, enquanto as finais estão programadas para a Ponte do Rei.