Hugo Souza desabafa após sofrer racismo na Argentina: "O jogo todo"

Durante o empate, sem gols, com o Rosario Central, na Argentina, o goleiro Hugo Souza ativou o protocolo de racismo ao informar o árbitro uruguaio Andrés Matonte sobre insultos da torcida adversária. Na saída de campo, o arqueiro comentou sobre o caso e lamentou mais um episódio de xingamentos por parte de torcedores argentinos

"Infelizmente, toda vez que a gente vem jogar aqui é assim, é o jogo todo. Parece comum, parece uma coisa comum que não pode ser! , é o jogo todo: chamada de ‘macaco’, ‘mono’, ‘negro de merda’. Mas isso é uma coisa que acontece frequentemente aqui. E aí, bom, a minha única atitude que eu posso fazer é comunicar o juiz, falar… porque, infelizmente, é um acontecimento que que acontece com frequência. Aqui, o que a gente tem que fazer é tentar manter a cabeça no jogo e torcer pra que isso um dia mude.", disse.

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Ao longo dos 90 minutos, o Timão teve uma postura consistente, visto que não deixou o adversário ser eficiente. Mesmo após a expulsão de Allan, aos 34? do segundo tempo, o time suportou a pressão e conseguiu um grande resultado fora de casa.

"Viemos com um objetivo muito claro, de não sofrer gol. Obviamente que queríamos a vitória para levar uma vantagem para jogarmos dentro de casa. Mas sabemos que o resultado foi importante. Iremos agora para dentro de casa com força total e buscarmos essa classificação", analisou.

Olho na agenda

O próximo compromisso dos comandados do técnico Fernando Diniz será no domingo (16). Afinal, a equipe recebe o Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Na sequência da temporada, o Timão terá o jogo de volta com o Rosario Central, marcado para o dia 20 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), também na Neo Química Arena.