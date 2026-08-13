Pedro Emanuel completa um mês no Vasco; os desafios do novo comando

Neste primeiro mês, o foco do trabalho foi a organização da equipe e a implementação de suas ideias de jogo - (crédito: Matheus Lima/Vasco)

Contratado no dia 10 de julho de 2026, o técnico português Pedro Emanuel completou seu primeiro mês de trabalho no comando do Vasco da Gama. O treinador, que iniciou suas atividades no clube no dia seguinte ao anúncio, chegou com um contrato válido até dezembro de 2027 e a missão de reverter o cenário adverso da equipe na temporada.

O cenário encontrado

Pedro Emanuel assumiu o cargo deixado por Renato Gaúcho, que fora demitido em junho. Naquele momento, o Vasco se encontrava em uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, ocupando a 17ª posição na tabela, dentro da zona de rebaixamento, com 20 pontos conquistados.

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Perfil e expectativas

A escolha por Emanuel, um ex-zagueiro com uma carreira vitoriosa que inclui o título da Champions League de 2003/2004 pelo Porto, sinaliza a busca por maior solidez defensiva e disciplina tática. A diretoria aposta em um projeto de longo prazo, com o objetivo inicial de garantir a permanência na elite do futebol brasileiro.

Neste primeiro mês, o foco do trabalho foi a organização da equipe e a implementação de suas ideias de jogo. A expectativa da torcida é que essa fase inicial se traduza em uma evolução consistente dentro de campo para afastar o time do perigo do descenso e consolidar as bases para a próxima temporada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.