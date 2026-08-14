Vexame do Botafogo na Sul-Americana rende memes e revolta

Botafogo perdeu por 6 a 1 para o Cienciano - (crédito: Foto: Divulgação / Club Cienciano)

O Botafogo teve uma atuação catastrófica contra o Cienciano no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana. Na altitude de Cusco, o Alvinegro sofreu 6 a 1, levou quatro gols em apenas 20 minutos no primeiro tempo e praticamente deu adeus ao torneio.

Diante disso, os rivais provocaram com memes, enquanto alvinegros irritados criticaram o técnico Franclim Carvalho e a arbitragem. A torcida contestou bastante o segundo gol do Cienciano, liberado após mais de cinco minutos de revisão do VAR.

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O time precisa, agora, golear o Cienciano por seis gols de vantagem para seguir vivo no sonho pelo bicampeonato. A segunda volta será no Estádio Nilton Santos, na próxima quinta-feira (20). Quem passa, aliás, encontra Tigre (ARG) ou City Torque (URU) nas quartas da Sula.

VEJA MEMES

O Botafogo está protagonizando, simplesmente, a maior humilhação da HISTÓRIA de um clube brasileiro em competições sul-americanas. Que triste kkkkkk pic.twitter.com/ppOPQ3wMyx Olé do Brasil (@Oledobrasil) August 14, 2026





Kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/9z2dXFYzMi Olé do Galo (@OledoCam) August 14, 2026





Fim de jogo. Botafogo F.R. (@Botafogo) August 14, 2026





Quando se joga na altitude, a preocupação é apenas uma. Se defender bem, nao deixar o adversário jogar. Time mais físico possível, bloco baixo. Não deixa chutar ou cruzar. Só tira a bunda lá de trás qnd não tiver risco. Franclim não fez nada disso. Precisa entender o porquê… Bernardo Gentile (@bernardogentile) August 14, 2026





Bizarro o que o Botafogo apresenta hj. Franclim não faz ideia do que fazer com o time e os jogadores totalmente perdidos e claramente sem ar nem esboçam reação. OTOGO OIE (@BOTAFOGO_ONLINE) August 14, 2026





Botafoguense do ensino médio vendo que tem aula de ciências amanhã pic.twitter.com/V2EiRx7ttc SAMENGO (@samengo_ofc) August 14, 2026





franclim vai ter que dar um jeito de meter o método botafogoxpenarol no NS ja q ele tava lá beta (@bunenune) August 14, 2026



