Vexame do Botafogo na Sul-Americana rende memes e revolta

O Botafogo teve uma atuação catastrófica contra o Cienciano no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana. Na altitude de Cusco, o Alvinegro sofreu 6 a 1, levou quatro gols em apenas 20 minutos no primeiro tempo e praticamente deu adeus ao torneio.
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Diante disso, os rivais provocaram com memes, enquanto alvinegros irritados criticaram o técnico Franclim Carvalho e a arbitragem. A torcida contestou bastante o segundo gol do Cienciano, liberado após mais de cinco minutos de revisão do VAR.
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O time precisa, agora, golear o Cienciano por seis gols de vantagem para seguir vivo no sonho pelo bicampeonato. A segunda volta será no Estádio Nilton Santos, na próxima quinta-feira (20). Quem passa, aliás, encontra Tigre (ARG) ou City Torque (URU) nas quartas da Sula.
VEJA MEMES
O Botafogo está protagonizando, simplesmente, a maior humilhação da HISTÓRIA de um clube brasileiro em competições sul-americanas.
Que triste kkkkkk pic.twitter.com/ppOPQ3wMyx
Olé do Brasil (@Oledobrasil) August 14, 2026
Kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/9z2dXFYzMi
Olé do Galo (@OledoCam) August 14, 2026
Fim de jogo.
Botafogo F.R. (@Botafogo) August 14, 2026
Quando se joga na altitude, a preocupação é apenas uma. Se defender bem, nao deixar o adversário jogar.
Time mais físico possível, bloco baixo. Não deixa chutar ou cruzar. Só tira a bunda lá de trás qnd não tiver risco.
Franclim não fez nada disso. Precisa entender o porquê…
Bernardo Gentile (@bernardogentile) August 14, 2026
Bizarro o que o Botafogo apresenta hj. Franclim não faz ideia do que fazer com o time e os jogadores totalmente perdidos e claramente sem ar nem esboçam reação.
OTOGO OIE (@BOTAFOGO_ONLINE) August 14, 2026
Botafoguense do ensino médio vendo que tem aula de ciências amanhã pic.twitter.com/V2EiRx7ttc
SAMENGO (@samengo_ofc) August 14, 2026
franclim vai ter que dar um jeito de meter o método botafogoxpenarol no NS ja q ele tava lá
beta (@bunenune) August 14, 2026