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Vexame do Botafogo na Sul-Americana rende memes e revolta

Alvinegro não consegue se encontrar na altitude e é goleado pelo Cienciano por 6 a 1, pelas oitavas de final

Botafogo perdeu por 6 a 1 para o Cienciano - (crédito: Foto: Divulgação / Club Cienciano)
Botafogo perdeu por 6 a 1 para o Cienciano - (crédito: Foto: Divulgação / Club Cienciano)

O Botafogo teve uma atuação catastrófica contra o Cienciano no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana. Na altitude de Cusco, o Alvinegro sofreu 6 a 1, levou quatro gols em apenas 20 minutos no primeiro tempo e praticamente deu adeus ao torneio.

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Diante disso, os rivais provocaram com memes, enquanto alvinegros irritados criticaram o técnico Franclim Carvalho e a arbitragem. A torcida contestou bastante o segundo gol do Cienciano, liberado após mais de cinco minutos de revisão do VAR.

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O time precisa, agora, golear o Cienciano por seis gols de vantagem para seguir vivo no sonho pelo bicampeonato. A segunda volta será no Estádio Nilton Santos, na próxima quinta-feira (20). Quem passa, aliás, encontra Tigre (ARG) ou City Torque (URU) nas quartas da Sula.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 14/08/2026 07:45
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