Minas Brasília busca acesso à elite do futebol feminino após quatro anos

O futebol do DF está em sintonia. Enquanto o Gama joga domingo, no Bezerrão, a partida que pode dar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o futebol feminino desperta a mesma expectativa. Faltam duas partidas para o Minas Brasília subir para a elite nacional após quatro anos na segundona. A equipe candanga enfrenta o Ação-MT, pelas quartas de finais.

O confronto de ida será fora de casa, no Estádio Dito Souza, amanhã, às 16h. As Brabas terão o direito de decidir em casa, assim como o Gama, também no Bezerrão. A partida de volta está marcada para o próximo sábado, dia 22, às 16h.

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O Minas amargou quatro temporadas seguidas na Série A2 do Brasileirão Feminino. A equipe candanga pode recolocar um time do DF na elite nacional após a desistência do Real Brasília de disputar a Série A1 neste ano. Além do acesso, As Brabas almejam o segundo troféu do torneio, depois de oito anos do primeiro caneco da segundona.

O Minas teve a terceira melhor campanha da primeira fase com 36 pontos. A equipe treinada por Kethleen Azevedo teve apenas uma derrota em 15 rodadas, somando 11 vitórias e três empates. Entre os destaques, a atacante Rayla marcou sete gols. Ela lidera a artilharia do time na temporada e figura entre as jogadoras com mais bolas na rede do torneio.

O protagonismo de Rayla combina com a força ofensiva do Minas. O time ostenta o terceiro melhor ataque da competição, com 27 gols marcados e apenas oito sofridos, sendo a segunda melhor defesa.

Kethleen Azevedo é uma das grandes responsáveis pelo sucesso das Brabas em busca do acesso à elite do Brasileirão Feminino. Em entrevista ao Correio, ela exalta a equipe e fala sobre as expectativas para os confrontos das quartas de finais.

"Sem dúvidas é o jogo da temporada para nós. Trabalhamos intensamente para conquistar esse objetivo, o acesso. Temos um elenco muito forte e qualificado, exatamente por isso não repeti nenhuma escalação na primeira fase, pela força das nossas atletas. O projeto do Minas foi muito bonito essa temporada, principalmente o amor que as presidente têm pelo clube. Creio que possamos, sim, representar o DF na Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem.", conta Kethleen, orgulhosa do projeto.

A treinadora ressalta a honra de fazer parte do Minas e destaca a importância do acesso para o futebol feminino do DF em ano de Copa do Mundo no Brasil: "É uma honra liderar o Minas. A equipe é uma referência no cenário do futebol feminino e poder fazer parte disso é muito feliz. A equipe merece demais esse acesso, ainda mais por ser um time de futebol que se dedica 100% às mulheres. Será muito importante, não só para nós, mas para todo o cenário do futebol feminino no DF disputar a Série A bem no ano de Copa do Mundo Feminina. Com o nosso sucesso tenho certeza que cada vez mais as pessoas vão respeitar, acompanhar e observar que aqui dentro também existem histórias lindas.", emociona-se Kethleen.

O Minas viajou ontem para o Mato-Grosso. As adversárias terminaram a primeira fase com a sexta melhor campanha, com 25 pontos, onze a menos que o time candango. No confronto entre os times na primeira metade da temporada, o Minas venceu, no Bezerrão, por 2 x 0, pela quinta rodada.

As outras quartas de finais serão disputadas por: Sport x Itabirito, Taubaté x Vasco e 3B Sport x Atlético-PI. Os clubes que avançarem às semis terão vaga garantida na elite nacional do futebol feminino.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Quartas de final

15/8 - Amanhã

17h - 3B da Amazônia-AM x Atlético-PI

16h - Ação-MT x Minas Brasília

16/8 - Domingo

15h - Taubaté-SP x Vasco-RJ

15h - Sport-PE x Itabirito-MG