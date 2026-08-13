Internacional oferece trator como garantia por dívida com empresário

Jogadores do Inter comemoram gol marcado contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026 - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional )

O Internacional ofereceu um trator em forma de garantia à Justiça do Rio Grande do Sul por uma dívida com o empresário Tiago Silva dos Santos. A cobrança de R$ 30,6 mil é oriunda de parcelas não pagas de uma comissão em razão da transferência do zagueiro Zé Gabriel. O defensor atuou no clube gaúcho por três anos, entre 2019 e 2021.

Segundo apuração da ESPN, um acordo de quitação foi firmado entre as partes em junho de 2025. O valor acordado era de R$ 85 mil. O cronograma de pagamentos, no entanto, foi descumprido. Com isso, a empresa credora ingressou com pedido de cobrança judicial em maio de 2026. A intenção era receber o saldo que sobrou, de forma atualizada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No fim daquele mês, a 17ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre colocou o prazo máximo de três dias para que o Colorado quitasse a dívida. Também ficou determinado que o não pagamento integral resultaria na penhora de bens.

Exemplar do trator modelo John Deere 5403, oferecido pelo Inter como garantia à Justiça (foto: Reprodução / ESPN)

E aí onde o trator apareceu. Na defesa apresentada, o Inter ofereceu como caução um trator do modelo John Deere 5403, avaliado em mais de R$ 80 mil. Dessa forma, buscava interromper a execução da dívida durante a análise dos argumentos apresentados, e obter um efeito suspensivo.

Leia também: CBF adota novas regras de arbitragem para o futebol brasileiro



A suspensão imediata na cobrança, porém, não foi concedida. Antes da decisão sobre a garantia, ficou determinado que a empresa credora se manifeste. Será preciso avaliar a suficiência do trator como garantia. O processo segue em tramitação. Uma nova análise por parte do juiz responsável sobre o bem e a cobrança será feita. O Correio entrou em contato com o Inter e aguarda resposta. Em caso de retorno, esta matéria será atualizada. O espaço está aberto para manifestações.



