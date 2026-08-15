São Paulo empata com Coritiba, tropeça em casa e amplia jejum

O duelo entre São Paulo e Coritiba começou com amplo domínio paulista, mas terminou em frustração com a igualdade por 1 a 1 na noite deste sábado (15), no Estádio do Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pablo Maia abriu placar em belo gol, mas Tiago Cóser deixou tu do igual. O Soberano controlou o ritmo no primeiro tempo e abriu o placar, contudo, recuou as linhas e permitiu a reação do Coxa no segundo tempo.
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A saber, com o empate amargo diante de sua torcida, o São Paulo chegou aos 27 pontos em 22 jogos disputados e permaneceu na incômoda 12ª colocação, distante do pelotão de elite. Desde o retorno da Copa do Mundo, o Tricolor ainda não venceu são cinco jogos, com três empates e duas derrotas. Por sua vez, o Coritiba comemorou o ponto conquistado fora de casa, alcançando os 31 pontos na tabela de classificação para sustentar a 9ª posição do torneio nacional.
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Domínio absoluto do São Paulo e golaço de Pablo Maia
O São Paulo iniciou o confronto ditando o ritmo e sufocou o adversário no campo de defesa, registrando picos de quase 80% de posse de bola. Em resumo, a equipe mandante construiu investidas frequentes pelo corredor direito com o lateral Lucas Ramon e quase marcou em cabeceio perigoso de Calleri.
Por outro lado, apesar da forte pressão territorial e da postura retraída dos paranaenses, a defesa visitante conseguiu cortar os cruzamentos durante boa parte da etapa inicial. O time paranaense tentava responder apenas em escapadas rápidas de Breno Lopes, mas sem levar perigo real à meta de Rafael.
A insistência dos donos da casa surtiu efeito, de fato, aos 42 minutos da etapa inicial. O volante Pablo Maia recebeu de frente para a grande área, aplicou um lindo drible no marcador e bateu colocado de perna esquerda no cantinho de Pedro Morisco para abrir o marcador com um golaço.
Coxa reage na bola aérea e segura o placar
O Coritiba voltou do intervalo com postura mais agressiva e assustou logo aos 8 minutos em cabeceio de Bruno Melo. Aos 11 minutos, a bola parada fez a diferença para os visitantes: o zagueiro Tiago Cóser subiu mais alto que a marcação são-paulina na pequena área e testou firme para empatar a partida.
Logo após sofrer o gol, o técnico Dorival Júnior promoveu as entradas de Ferreira e Artur para dar velocidade às pontas tricolores. Aos 38 minutos, Ferreira pegou sobra na área e finalizou com perigo para fora, em lance com intensa reclamação de penalidade sobre Calleri.
Assim sendo, na reta final do confronto, o São Paulo promoveu uma verdadeira blitz com cruzamentos de Marcos Antônio e finalizações de média distância. No entanto, o sistema defensivo do Coritiba se fechou com competência e garantiu a igualdade até o apito final da arbitragem.
SÃO PAULO 1×1 CORITIBA
Campeonato Brasileiro 23ª rodada
Data: 15/8/2026
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Público / Renda: 44.491 presentes / R$ 2.097.395,00
Gols: Pablo Maia, aos 42’/1ºT (SPO); Tiago Cóser, aos 11’/2ºT (COR).
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell (Iago, 33’/2ºT); Newton (Ferreira, 17’/2ºT), Pablo Maia, Marcos Antônio e Luciano (Ryan Francisco, 32’/2ºT); Victor Sá (Artur, 17’/2ºT) e Calleri.
Técnico: Dorival Júnior
CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga (JP Chermont, 18’/1ºT), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Vitor Tissi, 20’/2ºT), Sebastián Gómez (Vini Paulista, 27’/2ºT), Fernando Sobral (Paulo Roberto, intervalo) e Lavega; Pedro Rocha (Keno, intervalo) e Breno Lopes.
Técnico: Fernando Seabra
Árbitro: Charly Wendey Straub Deretti (SC)
Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões amarelos: Pablo Maia (SPO); Tiago Cóser e Lucas Ramon (COR)
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