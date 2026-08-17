Júnior Santos detona a arbitragem após a derrota do Botafogo

Jogadores do Botafogo ficaram de cabeça quente após a derrota por 1 a 0 para o Vitória, neste domingo (16), no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A alça de mira foi voltada, assim, para a arbitragem. O atacante Júnior Santos demonstrou irritação a arbitragem, principalmente sobre a jogada em que o meia Danilo sofreu uma entrada dura de Ramon nos acréscimos do primeiro tempo e nada foi marcado.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Para ele, inclusive, a arbitragem adotou critérios diferentes durante a partida e deixou de marcar faltas cometidas contra o Botafogo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Eu queria saber da CBF o que acontece contra o Botafogo. Eu já estou cansado disso. Sempre os erros são contra a gente, reclamou.
Esses erros que não podem acontecer na arbitragem brasileira, sempre contra o Botafogo. E ninguém fala nada, ninguém faz nada, fica por isso mesmo. Isso é uma vergonha, completou.
‘Estamos envergonhados’
Porém, apesar das reclamações, Júnior Santos também reconheceu a responsabilidade dos jogadores pelo momento ruim. O Botafogo foi goleado na semana passada por 6 a 1 para o Cienciano, pela Copa Sul-Americana, e voltou a perder no Brasileirão. Por isso, o atacante pediu reação imediata e cobrou mais empenho do elenco.
Estamos envergonhados. Pelo nosso torcedor, pelo placar que foi (6 a 1). Não jogamos bem, essa é a realidade. Agora é trabalhar. Precisamos dar a volta por cima. Temos que honrar essa camisa. A torcida está com toda a razão de cobrar, afirmou.
Para complicar ainda mais a situação, o atacante Arthur Cabral foi expulso após o apito final por tapar a boca em uma discussão com o técnico Jair Ventura, do Vitória. De acordo com as novas regras, neste caso chamada de ‘Lei Vini Jr’, esta atitude é proibida. O jogador está suspenso para o próximo jogo do Botafogo, na próxima segunda-feira (24), contra o Athletico, no Nilton Santos.
Assim, com a derrota no Barradão, o Botafogo segue com 30 pontos na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. Já Vitória chegou aos 29 pontos, um lugar abaixo.
Saiba Mais
- Mundo Petição pede investigação sobre suposto assédio a ex-professor de Cambridge
- Mundo Crise de Ceuta: o dilema do que fazer com as crianças que chegaram sozinhas e que a Espanha não sabe a quem devolver
- Mundo 'O planeta em que nascemos não existe mais': o climatologista que alerta para epidemia de eventos climáticos extremos, mas se mantém otimista