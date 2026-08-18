Entenda por que o São Paulo precisa sobreviver ao 2º tempo

É importante que o São Paulo não sofra gols na décima partida sob o comando de Dorival Júnior. O empate por 1 x 1 com o Bolívar, na altitude de 3.650 m de La Paz, obriga o Tricolor a vencer nesta terça-feira (18/8). Novo empate leva a decisão para os pênaltis; derrota representará a terceira eliminação em mata-mata na temporada, após as quedas no Paulistão e na Copa do Brasil. SBT, ESPN e Disney transmitem.

O problema é que o São Paulo teve a defesa vazada em oito dos nove jogos com Dorival. A única exceção foi a vitória por 2 x 0 sobre o modesto Boston River, na fase de grupos da Copa Sul-Americana. São 10 gols sofridos. A atenção precisa ser redobrada, sobretudo no segundo tempo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os erros têm custado caro. Todos os 10 gols sofridos saíram após o intervalo: aos 12, 18, 3, 48, 46 e 36 minutos, entre outros momentos. A dificuldade também aparece na quantidade de formações defensivas testadas por Dorival: foram oito linhas de quatro diferentes em nove partidas. A única repetida teve Lucas Ramón, Arboleda, Osorio e Wendell.

Para hoje, o quarteto deve ser formado por Lucas Ramón, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell. Do meio para frente, Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio; Ferreirinha, Luciano e Calleri.

Dorival está ciente da deficiência e admite estar em dívida com a torcida. "Estou em débito com o torcedor e tenho ciência disso, mas estamos trabalhando muito para que seja revertido. E o torcedor sabe que tem uma pessoa aqui muito preocupada com a situação, mas muito confiante de que isso pode mudar", destacou após o empate por 1 x 1 com o Coritiba pelo Brasileirão.

Se vencer, o São Paulo terá pela frente o Boca Juniors, em um duelo que reúne nove títulos de Libertadores. As equipes não se enfrentam desde as oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2007. Os argentinos estão em vantagem diante do Deportivo Recoleta após a vitória por 3 x 1 no jogo de ida e, hoje, às 19h, podem perder por até um gol de diferença no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Ficha técnica

São Paulo x Bolívar

Copa Sul-Americana: oitavas de final (jogo de volta)

Local: MorumBis, São Paulo

Transmissão: SBT, ESPN e Disney+ (streaming)

Árbitro: Kevin Ortega (Peru)

Prováveis escalações

São Paulo — Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell; Pablo Maia, Newton (Bobadilla), Marcos Antônio e Artur; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

Bolívar — Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Sebastián Echeverría, Xavier Arreaga e José Sagredo; Leonel Justiniano, Robson Matheus e Carlos Melgar (Ervin Vaca); Dairon Asprilla, Martín Cauteruccio e Patricio Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo