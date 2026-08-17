Igor Thiago completa um ano do primeiro gol com a camisa do Brentford

O primeiro capítulo de uma temporada histórica para Igor Thiago no futebol inglês completa um ano nesta segunda-feira (17/8). Foi diante do Nottingham Forest, pela rodada de abertura da Premier League 2025/2026, em um dia como hoje, que o centroavante nascido no Gama e criado em Cidade Ocidental (GO) marcou pela primeira vez em uma partida oficial pelo Brentford. Doze meses depois, o atacante chega ao novo ciclo consolidado como uma das principais referências ofensivas da equipe.

Igor Thiago terminou a última temporada com 25 gols em todas as competições. Na Premier League, foram 22 bolas na rede, desempenho suficiente para colocar o brasileiro na vice-artilharia do campeonato, atrás apenas do norueguês Erling Haaland, algoz do Brasil na Copa do Mundo. A marca transformou o centroavante, também presente no último Mundial, em um dos destaques da campanha do Brentford e elevou a importância dele dentro do elenco.

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A nova temporada já começou com Igor novamente no centro das atenções. O atacante foi um dos protagonistas da campanha de lançamento do uniforme de visitante do Brentford para 2026/2027. Inspirado no universo de agentes secretos de Kingsman, o material teve direção de Matthew Vaughn, criador da franquia cinematográfica e sócio minoritário do clube inglês.

O faro de gol também apareceu durante a preparação para a temporada. Igor Thiago marcou nas duas partidas amistosas disputadas pelo Brentford até o momento. Na vitória por 4 x 2 sobre o Rennes, o brasileiro balançou as redes uma vez. Depois, diante do Eintracht Frankfurt, participou da goleada por 7 x 0 com dois gols. O atacante ainda é especulado como possível contratação do Bayern de Munique para a próxima temporada.

Se permanecer na Inglaterra, a primeira oportunidade de ampliar a marca construída no último campeonato será no próximo sábado (22/8). O Brentford estreia na Premier League 2026/2027 diante do Tottenham, às 13h30 (horário de Brasília), em casa. Um ano depois do primeiro gol oficial pelo clube, Igor Thiago inicia mais uma temporada sob expectativa de protagonismo no ataque.