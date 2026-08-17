DF recebe estrelas do skate vertical no Pro Tour STU em setembro

Depois de percorrer o país com o STU National, o skate brasileiro ganha uma nova escala em Brasília. De 4 a 6 de setembro, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek recebe o Pro Tour STU, circuito internacional criado no Brasil, com uma etapa dedicada ao skate vertical. A programação reunirá alguns dos principais nomes da modalidade, entre brasileiros e estrangeiros.

Campeão da etapa de Porto Alegre, realizada em março, Luigi Cini é uma das atrações confirmadas. O brasileiro venceu a disputa nos paredões de mais de 4m de altura com 94 pontos e voltará a Brasília para defender a liderança no circuito. Também estão inscritos os brasileiros Gui Khury, Diego Takahashi, Gustavo Fujikawa e Rony Gomes.

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A lista internacional tem o português Thomas Augusto, o francês Edouard Damesttoy, o porto-riquenho Steven Pineiro e os norte-americanos Collin Graham e Shea Donavan.

“Ter sido campeão no Vertical em Porto Alegre foi emocionante pra mim, não só pelo nível mostrado por todos, mas por ter sido num evento do porte que foi, aqui no Brasil. Não tenho dúvidas de que veremos a mesma coisa em Brasília. O Pro Tour STU já é um dos meus eventos favoritos e está sendo, realmente, uma referência mundial. A galera gringa na cena reconhece isso", destaca Cini.

Pro Tour STU é prato cheio para manobras espetaculares (foto: Julio Detefon/STU)

A pista será montada no Parque da Cidade, na Asa Sul. A competição terá 16 skatistas na primeira fase, divididos em duas baterias. Cada atleta terá duas voltas de 30 segundos. Os vencedores avançam diretamente à final, enquanto os segundos colocados garantem vaga na semifinal. Os demais seguem para uma segunda fase eliminatória.

Na segunda fase, os 12 skatistas restantes serão divididos em duas baterias. Os três melhores de cada grupo avançam à semifinal, que também contará com os dois segundos colocados da primeira fase. Os oito classificados terão três voltas para buscar uma das seis vagas na decisão.

Na final, os oito melhores skatistas terão quatro voltas para definir o campeão do Pro Tour STU Brasília 2026.