Barcelona anuncia oficialmente a contratação de Rodri até 2030

Novo reforço blaugrana: Rodri chega ao Camp Nou após deixar o Manchester City e realizar "um sonho" - (crédito: Juan Mabromata/AFP)

O Barcelona anunciou oficialmente, nesta terça-feira (18/8), a contratação do meio-campista Rodri, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 com a campeã Espanha, que deixa o Manchester City para assinar com o clube catalão até 30 de junho de 2030.

O negócio já era considerado fechado há alguns dias, especialmente depois que o jogador de 30 anos desembarcou em Barcelona na segunda-feira e disse estar realizando "um sonho" ao se juntar ao elenco 'blaugrana'.

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Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, chega ao Barça depois de ter comandado a Espanha na conquista do Mundial disputado na América do Norte.

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No Camp Nou, ele dividirá o vestiário com seis companheiros de 'Roja': Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Eric García e Joan García.

Formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, Rodri despontou no Villarreal, onde atuou entre 2015 e 2018.

Depois, voltou ao Atlético (2018-2019), sua última experiência no futebol espanhol, antes de se transferir ao Manchester City de Pep Guardiola em 2019.

"Uma das principais virtudes de Rodri é a sua visão de jogo. Ele sabe antecipar os movimentos dos adversários, recupera a posse de bola com frequência e distribui o jogo com grande precisão", destacou o Barcelona.

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"Apesar de atuar em uma posição defensiva, ele também é capaz de se somar ao ataque e marcar gols importantes. Além disso, se destaca pelo profissionalismo, pela humildade e pela capacidade de trabalho", acrescentou a nota do Barça.