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João Fonseca desiste do Masters 1000 de Cincinnati após sentir desconforto

Fonseca havia alcançado a terceira rodada do evento depois de derrotar Botic van de Zandschulp, da Holanda, por 2 sets a 0

MONTREAL, CANADA - AUGUST 05: Joao Fonseca of Brazil reacts against Stefanos Tsitsipas of Greece during their singles second round match on day four of the ATP 1000 National Bank Open presented by Rogers at Stade IGA on August 5, 2026 in Montreal, Quebec, Canada. Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP (Photo by Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - (crédito: Minas Panagiotakis/ Getty Images via AFP)
MONTREAL, CANADA - AUGUST 05: Joao Fonseca of Brazil reacts against Stefanos Tsitsipas of Greece during their singles second round match on day four of the ATP 1000 National Bank Open presented by Rogers at Stade IGA on August 5, 2026 in Montreal, Quebec, Canada. Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP (Photo by Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - (crédito: Minas Panagiotakis/ Getty Images via AFP)

João Fonseca anunciou sua desistência do Masters 1000 de Cincinnati nesta segunda-feira, 17, um dia antes do confronto contra o australiano Christopher O'Connell, válido pela terceira rodada da chave de simples do torneio.

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"Hoje, durante o treino, senti um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen. Após realizar exames, eu e minha equipe decidimos desistir da disputa de Cincinnati para me recuperar o mais rápido possível", disse o brasileiro de 19 anos em publicação nas redes sociais.

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Fonseca havia alcançado a terceira rodada do evento depois de derrotar o holandês Botic van de Zandschulp por 2 sets a 0, em parciais de 6/4 e 7/6 (7/2). "Obrigado pela hospitalidade, e aos fãs pela torcida. Nos vemos no ano que vem", finalizou o carioca.

Agora, o próximo compromisso de João no circuito da ATP é o US Open, último Grand Slam da temporada, também nos Estados Unidos. O último Major da temporada acontece entre os dias 25 de agosto e 13 de setembro.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 18/08/2026 14:54
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