Andreas Pereira é suspenso e desfalca Palmeiras na Libertadores

Andreas Pereira não poderá defender o Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A Conmebol ampliou a suspensão do meio-campista para duas partidas após a expulsão no empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño, pelo primeiro confronto das oitavas de final.

O meia já cumpriu a suspensão automática na partida de volta, quando o Palmeiras venceu por 1 a 0 e confirmou a classificação. No entanto, depois de analisar o lance com Jorge Morel, a entidade entendeu que Andreas agiu de forma intencional ao acertar um tapa no adversário enquanto tentava se desvencilhar da marcação. Por isso, além do jogo que já havia cumprido, terá de ficar fora de mais uma partida.

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Além da suspensão, Andreas terá de pagar uma multa de 4 mil dólares, cerca de R$ 20 mil. A Conmebol descontará o valor das receitas do Palmeiras com direitos de transmissão.

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O clube, por sua vez, tentou evitar a punição adicional. Logo após a expulsão, um representante do Palmeiras foi até a sede da Conmebol para pedir a anulação do cartão vermelho. Como a entidade manteve a decisão, o clube mudou a estratégia e passou a contestar a caracterização de agressão registrada pelo árbitro Gustavo Tejera na súmula. Ainda assim, a Conmebol rejeitou o pedido.

Palmeiras perde seu principal garçom

Agora, a ausência de Andreas ganha ainda mais peso. Afinal, o meia é o principal garçom do Palmeiras na temporada e ocupa papel importante na criação ofensiva da equipe. Além disso, Allan também deve ficar fora do duelo contra a LDU, já que está perto de acertar sua transferência para o Manchester City por 40 milhões de euros, cerca de R$ 240 milhões.

A Conmebol ainda não definiu a data do primeiro confronto entre Palmeiras e LDU. Antes disso, porém, a entidade precisa concluir as oitavas de final. Nesta terça-feira (25/8), Independiente del Valle e Tolima disputam a última vaga, com os equatorianos em vantagem após vencerem o primeiro jogo por 1 a 0.