Corinthians trabalha para ter Yuri Alberto no clássico com Santos

Yuri Albertou chegou ao quinto gol em 14 partidas na temporada 2026 pelo Corinthians - (crédito: Juan Mabromata/AFP)

O Corinthians trabalha para contar com Yuri Alberto no clássico contra o Santos, no próximo domingo (30/8), pelo Campeonato Brasileiro. O atacante se recupera de uma lesão muscular de grau dois na coxa direita e, nesta semana, deve iniciar a transição física.

A comissão técnica e o núcleo de performance planejam avaliar a evolução do jogador nesta quarta-feira (26). A ideia é que Yuri participe dos treinamentos nos dias seguintes e tenha condições de ser relacionado para o clássico, caso responda bem aos trabalhos.

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O Corinthians tentou acelerar a recuperação do centroavante para os confrontos decisivos contra Internacional, pela Copa do Brasil, e Rosario Central, pela Libertadores. No entanto, a cicatrização da lesão ainda limitava alguns movimentos, e o clube preferiu não correr riscos.

Por isso, Yuri ficou fora das partidas contra o Internacional e o Rosario Central, além de três jogos do Brasileirão, diante de Red Bull Bragantino, Cruzeiro e Coritiba. A ausência também coincidiu com um período de muitos compromissos importantes para o Timão.

Mesmo que volte contra o Santos, Yuri não deve receber muitos minutos de imediato. O planejamento prevê uma retomada gradual para recuperar o ritmo antes das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes. A ideia é aumentar sua minutagem no duelo seguinte, diante da Chapecoense, e aproximá-lo da condição física ideal para a competição continental.

A lesão atual aconteceu em 30 de julho, no empate sem gols com o Athletico-PR. Yuri entrou no intervalo e sentiu uma fisgada na coxa direita aos 30 minutos do segundo tempo. O atacante deixou o gramado chorando e iniciou o tratamento no departamento médico.

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Yuri Alberto tem histórico de lesões no Corinthians

Contudo, o histórico recente também recomenda cautela. No início deste ano, Yuri ficou 34 dias afastado por uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Em 2025, ainda enfrentou três problemas físicos e acumulou mais de 90 dias fora de combate.

O período mais longo aconteceu após uma fratura em uma vértebra da região lombar, em julho. Depois, em agosto, o atacante passou por cirurgia de hérnia inguinal e ficou aproximadamente um mês afastado. Por fim, em dezembro, teve edema no púbis e sobrecarga no adutor da perna esquerda, problema que voltou a incomodá-lo após o retorno contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil.