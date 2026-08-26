Artur Jorge elogia atuação do Cruzeiro em clássico: "Dominador"

Em casa, o Cruzeiro não conseguiu sair na frente e abrir vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. No Mineirão, a Raposa chegou a abrir o placar com um lindo gol de Arroyo, mas acabou cedendo o empate para o Atlético Mineiro e viu o confronto ir em igualdade para o jogo de volta, na próxima terça-feira (1/9), na Arena MRV.

No entanto, apesar do resultado não ter sido melhor para o Cruzeiro, Artur Jorge ficou satisfeito com a atuação do seu time no Mineirão. O treinador português entendeu que o jogo era um duelo de poucas chances, mas afirmou que o time celeste fez um jogo dominante diante do maior rival.

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"Mais um jogo que o Cruzeiro foi dominador. Fomos uma equipe que acabou tendo o domínio do jogo e nós tivemos um adversário que esteve mais preocupado em defender e não sofrer. Nós (precisamos) competir e ser mais agressivos ofensivamente. Foi um jogo com poucos chutes ao gol e com poucas pisadas na área", iniciou o treinador, que cobrou sua equipe de ter mais energia para buscar o resultado.

"Não aproveitamos toda a energia que tivemos de fora da nossa torcida. Porque tivemos momentos do jogo que fomos mais pausados quando o jogo pedia mais aceleração, mais intensidade e mais nervo lá dentro", pontuou.

Por fim, Artur Jorge, apesar de elogiar a postura e a mentalidade do seu time, mas admitiu que o resultado foi mais favorável ao Atlético Mineiro no apito final. No entanto, o português destacou que sua equipe estará preparada para o jogo de volta na Arena MRV.

"É um resultado que acaba sendo mais favorável para o adversário do que para nós, tendo aquilo que era a ambição da outra equipe. Mas estaremos preparados para o segundo jogo, porque sabíamos que este jogo não definiria nada a passagem da eliminatória", finalizou.