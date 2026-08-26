Domínguez destaca força mental do Atlético: "Uma jogada muda tudo"

Fora de casa, o Atlético Mineiro conquistou um grande resultado no clássico das quartas de final da Copa do Brasil. No Mineirão, o Galo saiu atrás, mas buscou o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro e garantiu uma igualdade importante para o jogo de volta, na Arena MRV, na próxima terça-feira.

Eduardo Domínguez, técnico do Atlético, valorizou a força mental do time para não abaixar a guarda mesmo após sofrer um gol. O ‘Barba’ admitiu que conversou sobre isso com o elenco na preparação para a partida, e destacou o poder de reação da equipe.

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"Acreditamos no que fazemos. Nem sempre vão acontecer as situações que se preparam. Falamos muito, sobretudo hoje, que uma jogada muda tudo. Só uma. Sabemos qual, quando, e temos que estar concentrados em toda a partida para buscar essa jogada. Sabemos quando acontece a jogada do rival e temos que estar preparados, porque é um jogo mental também. Quando eles acreditavam que tinham o controle do jogo e estavam ganhando, continuamos acreditando no que podemos fazer, na força do grupo, nos jogadores que temos, disse Domínguez.

De olho no jogo de volta da próxima semana, o técnico do Atlético Mineiro ainda não decidiu o que deve fazer em relação a poupar jogadores no fim de semana pelo Brasileirão. Antes de receber o Cruzeiro na terça-feira, o Galo terá o Vitória, na Arena MRV, no sábado (29), pelo Brasileirão.

"Não sei (como lidar com o desgaste dos jogadores). Foi uma partida de intensidade física e mental. Acho que fizemos um bom primeiro tempo, muito equilibrado. Vamos decidir na nossa casa, com o nosso torcedor e sabemos que temos que melhorar para fechar a série. Temos que preparar primeiro a partida do sábado (contra o Vitória), e depois pensar em como fechar a eliminatória (com o Cruzeiro). Tenho que olhar a partida de novo e falar com os jogadores", destacou.