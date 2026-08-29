Flamengo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Botafogo se encontram pela última vez em 2026, neste domingo (30), às 16h, no Maracanã. O clássico é válido pela rodada 25 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com 45 pontos, enquanto o Mais Tradicional soma 30, na 11ª posição. Os dois times, aliás, têm uma jornada a menos em suas ambições no torneio nacional.

Onde assistir

Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e ge TV (YouTube) acompanham o embate.

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Como chega o Flamengo

Após perder por 2 a 1 para o Cruzeiro na última rodada, o Flamengo viu o líder Palmeiras reabrir vantagem – são seis pontos de distância. Assim, entra pressionado pela vitória no Maracanã. Para encarar o rival, aliás, o técnico Leonardo Jardim não terá alguns atletas.

Isso porque Bruno Henrique, suspenso, fica fora da partida. Já Alex Sandro, Vitão e De la Cruz não se recuperaram a tempo e seguem como ausências. Por fim, Gonzalo Plata e Wallace Yan não ficarão à disposição, já que estão sendo negociados com outros clubes. Plata, considerado titular, deve dar vaga a Carrascal, mas Paquetá e Luiz Araújo correm por fora. Léo Pereira, que descansou contra a Raposa, volta à equipe.

Como chega o Botafogo

O Glorioso também vem de um mau resultado. Em casa, na última segunda-feira (24), a equipe perdeu para o Athletico Paranaense por 3 a 2. Pelo torneio, aliás, são três jogos sem triunfar, retrospecto que pressiona o Alvinegro a uma boa jornada contra o arquirrival.

Ainda sem treinador, com o interino Rodrigo Bellão à frente da trupe, o Botafogo entra em campo como azarão. A novidade fica por conta do retorno do centroavante Cabral, que cumpriu suspensão por ser expulso na derrota para o Vitória por 1 a 0, no Barradão. Tiquinho, com nome no BID, está apto a ajudar, porém, o camisa 9 deve reestrear pela Estrela Solitária somente no dia 6 de setembro, contra o Palmeiras.

E tem mais gente voltando. O goleiro Warleson, que levou 15 pontos no queixo, volta a ficar à disposição, assim como o volante Danilo, recuperado de um desconforto muscular.

FLAMENGO x BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – Rodada 25

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 30/08/2026, às 16h (horário de Brasília)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Ortiz, Léo Pereira e Ayrton; Pulgar, Jorginho, Carrascal (Paquetá ou Luiz Araújo), Arrascaeta e Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim

BOTAFOGO: Warleson (Batista), Vitinho, Ferraresi, Justino e Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Pereira e Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)