Entenda o acordo entre Santos e empresa de Neymar por espaço na camisa

Além da venda a terceiros, a NR Sports estuda utilizar os espaços cedidos no uniforme para divulgar marcas próprias da família. - (crédito: Raul Baretta/Santos)

O Santos cedeu seis propriedades de seu uniforme à NR Sports, empresa que administra os negócios da família de Neymar, em troca do pagamento de R$ 12 milhões à Fifa. O valor quitou a dívida com o Monaco e permitiu que o clube derrubasse o transfer ban e voltasse a registrar jogadores.

A empresa dos pais de Neymar fez o pagamento à vista. Em contrapartida, recebeu o direito de explorar comercialmente seis espaços do uniforme santista. Agora, a NR Sports e o próprio Santos vão ao mercado em busca de empresas interessadas nessas propriedades.

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Os espaços disponíveis são meião, calção frontal, calção posterior, número da camisa, scudetto externo e barra traseira da camisa. A família de Neymar também poderá utilizar algumas dessas áreas para marcas próprias, como Pelé e Pley by Ney, caso considere mais vantajoso.

Segundo uma estimativa interna do Santos, a comercialização das seis propriedades poderia gerar entre R$ 18 milhões e R$ 20 milhões em um cenário otimista, considerando contratos parcelados em 12 meses.

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Dessa forma, o acordo prevê uma divisão do dinheiro arrecadado. Primeiro, Santos e NR Sports precisam recuperar os R$ 12 milhões utilizados para quitar o transfer ban. Depois, os eventuais valores excedentes serão repartidos entre as partes.

Dinheiro ajuda Santos a derrubar transfer ban

A operação ganhou importância porque o pagamento da dívida com o Monaco liberou o Santos para contratar. Entre os negócios em andamento está a tentativa de chegada de Arthur Melo, volante que conta com o apoio de Neymar para defender o Peixe.

O acordo, entretanto, não tem relação com o contrato que a NR Sports mantém com o Santos para exploração comercial da imagem de Neymar. São operações independentes, apesar de envolverem a mesma empresa.