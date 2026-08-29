São Paulo depende de Calleri? Números mostram peso do camisa 9

O São Paulo deve enfrentar o Red Bull Bragantino, neste sábado (29/8), sem Calleri. O centroavante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo contra a Chapecoense e dificilmente terá condições de jogo no Morumbis. A ausência acontece em um momento crucial onde a equipe precisa do seu artilheiro, mesmo não vivendo uma grande fase.

Calleri continua sendo o artilheiro do São Paulo na temporada, mas os números não refletem seu momento atual. O argentino já marcou 13 gols em 37 partidas em 2026, porém perdeu força nas últimas semanas e não atravessa uma sequência de destaque. Muito por conta também do desempenho da equipe.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ainda assim, o peso do atacante no time é evidente. Calleri foi titular em todas as partidas desde a chegada de Dorival Júnior e se tornou uma referência constante no sistema ofensivo. Por isso, sua possível ausência obrigará o treinador a mudar novamente a equipe.

Ao mesmo tempo, o São Paulo precisa descobrir se consegue encontrar uma alternativa para um jogador importante sem necessariamente sentir uma queda de rendimento. O cenário é especialmente delicado porque o Tricolor não vence há dez partidas no Campeonato Brasileiro e conquistou apenas 11 dos últimos 51 pontos disputados.

Quem pode substituir Calleri no São Paulo

A principal opção para substituir Calleri é Gustavo Santana. O atacante de 20 anos entrou justamente no lugar do argentino contra a Chapecoense e ganhou espaço nos treinamentos. O jovem vem se destacando com gols e boas atuações e pode começar sua primeira partida como titular pelo profissional sob o comando de Dorival.

André Silva também aparece entre as alternativas. O atacante, no entanto, perdeu espaço durante a temporada. Em 22 jogos em 2026, ainda não marcou e soma apenas uma assistência. Além disso, disputou somente duas partidas como titular com Dorival.

Ryan Francisco completa as opções. O atacante de 19 anos ainda tenta recuperar espaço depois da grave lesão no joelho esquerdo sofrida em 2025. Desde o retorno, concentrou boa parte das atividades no sub-20 e teve apenas 12 minutos pelo profissional nesta temporada.