Vasco vence Cruzeiro, encerra jejum e deixa o Z-4 do Brasileirão

O Vasco, enfim, encerrou o jejum sob o comando do técnico Pedro Emanuel no Brasileirão. Com uma atuação dominante do início ao fim, o Cruzmaltino venceu o Cruzeiro por 3 x 0, neste sábado (29/8), em São Januário, pela 25ª rodada, e voltou a ter esperança na competição. Tchê Tchê, Lucas Freitas e David marcaram os gols da vitória vascaína, que encerrou uma sequência de oito jogos sem vitória.
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Com o resultado, o Vasco chegou a 25 pontos, saiu da zona de rebaixamento e assumiu a 16ª colocação. Já o Cruzeiro, por sua vez, segue em quinto com 39. O Cruzmaltino volta a campo na quarta-feira (2/9), às 21h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Já a Raposa encara o Atlético, na terça (1), às 21h, na Arena MRV, pela mesma competição.
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O Vasco dominou as ações no primeiro tempo. Empurrado pela torcida que encheu São Januário, o Cruzmaltino teve mais volume, criou as melhores chances e deu trabalho para Otávio. O goleiro do Cruzeiro, aliás, foi um dos grandes personagens da primeira etapa, afinal, fez sete defesas, sendo quatro difíceis, e evitou um massacre do Gigante da Colina.
A primeira grande chance do Vasco surgiu nos pés de Adson, que deu trabalho para o goleiro Otávio. O Cruzmaltino, aliás, encontrou muito espaço pelo lado esquerdo com Lucas Piton e Andrés Gómes. O centroavante Facundo Colidio também foi bem e participou da criação das melhores chances, inclusive do gol de Tchê Tchê. O volante entrou sozinho na área e bateu no canto para abrir o placar.
O panorama não mudou no segundo tempo. Poupando os principais jogadores por causa do clássico com o Atlético pela Copa do Brasil, o Cruzeiro teve dificuldades com a falta de entrosamento. Assim, o Vasco continuou controlando as ações e ampliou logo no início, com o zagueiro Lucas Freitas. Após escanteio curto, Lucas Piton cruzou e encontrou o defensor na segunda trave para ampliar o placar.
Após ampliar o placar, o Vasco diminuiu o ritmo. Mesmo assim, levou perigo em uma finalização de Facundo Colidio. O Cruzeiro, no entanto, ameaçou uma reação com a entrada de Matheus Pereira. O camisa 10, aliás, criou a chance mais perigosa da Raposa, mas o goleiro Léo Jardim defendeu sem dar rebote. Contudo, não mudou o cenário. Nos acréscimos, David fez 3 a 0, enquanto Felipe Morais diminuiu.
VASCO 3 x 1 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro – 25ª rodada
Data: 29/08/2026
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Tchê Tchê, 32’/1ºT (1-0); Lucas Freitas, 9’/2ºT (2-0); David, 46’/2ºT (3-0); Felipe Morais, 49’/2ºT (3-1)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Lucas Piton; Santiago Sosa (Barros, 33’/2ºT), Tchê Tchê (Ramon Rique, 39’/2ºT) e Thiago Mendes; Adson (Puma Rodríguez, 24’/2ºT), Andrés Gómez (Marino Hinestroza, 39’/2ºT) e Facundo Colidio (David, 33’/2ºT). Técnico: Pedro Emanuel
CRUZEIRO: Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Zé Lucas (Lucas Silva, 34’/2ºT), Matheus Henrique e Kaíque Kenji (Felipe Morais, 34’/2ºT); João Costa (Wesley, 16’/2ºT), Villarreal (Wanderson, 39’/2ºT) e Lucho Rodríguez (Matheus Pereira, 16’/2ºT). Técnico: Arthur Jorge
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Cartões amarelos: Adson, Barros (VAS); João Marcelo (CRU)