São Paulo bate o Bragantino e encerra jejum no Brasileirão

O São Paulo encerrou um longo jejum sem vitórias no Campeonato Brasileiro ao bater o Bragantino por 2 x 1 na noite deste sábado (29/8), no Morumbis, pela 25ª rodada da Série A. A equipe mandante construiu o triunfo com gols de Luciano e Gustavo Santana no primeiro tempo. Nos minutos finais, o time de Bragança Paulista descontou com Fernando, porém os donos da casa seguraram o resultado com festa da torcida.
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Com o resultado positivo, o Tricolor Paulista chegou aos 30 pontos e saltou para a 11ª colocação da tabela de classificação. Enquanto isso, o Massa Bruta estacionou nos 35 pontos e permaneceu na oitava colocação, perdendo a oportunidade de colar no pelotão da frente.
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O confronto começou bastante disputado, mas o São Paulo abriu o placar logo aos 12 minutos. Após revisão do árbitro Anderson Daronco no monitor do VAR, a arbitragem assinalou penalidade de Pedro Henrique em Luciano. O camisa 10 assumiu a cobrança e bateu firme no canto direito para superar o goleiro Tiago Volpi.
Apesar da ampla posse de bola dos visitantes, o time são-paulino manteve a solidez defensiva e apostou nos contragolpes. Dessa forma, a equipe da capital ampliou a contagem aos 49 minutos. Após cobrança de escanteio de Iago e corte parcial da defesa, o jovem Gustavo Santana aproveitou a sobra na área e finalizou de primeira para as redes.
Na volta do intervalo, o técnico Vagner Mancini realizou alterações ofensivas para tentar reagir. A equipe visitante adiantou suas linhas e passou a pressionar a saída de jogo são-paulina, enquanto os donos da casa recuaram para sustentar a vantagem.
A insistência do Bragantino surtiu efeito apenas aos 44 minutos da etapa final. Henry Mosquera fez jogada individual pela ponta e cruzou rasteiro para Fernando completar. O assistente marcou impedimento no primeiro momento. Entretanto, a cabine de vídeo validou a posição legal do atacante. Apesar dos acréscimos tensos, o Tricolor travou as investidas finais e garantiu três pontos fundamentais.
SÃO PAULO 2×1 BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro 25ª rodada
Data: 29/8/2026
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Gols: Luciano, aos 12’/1ºT, e Gustavo Santana, aos 49’/1ºT (SAO); Fernando, aos 44’/2ºT (RBB).
SÃO PAULO: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Buta, Marcos Antônio, Danielzinho (Djhordney, 38’/2ºT), Luciano e Iago; Artur (Ferreira, 17’/2ºT) e Gustavo Santana (André Silva, 9’/2ºT).
Técnico: Dorival Júnior.
BRAGANTINO: Tiago Volpi; Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Fabinho, intervalo), Rodriguinho e Lucas Barbosa (Gustavinho, 22’/2ºT); Herrera (Henry Mosquera, 22’/2ºT), Vinicinho (Fernando, intervalo) e Isidro Pitta (Yuri Alves, 32’/2ºT).
Técnico: Vagner Mancini.
Árbitro: Anderson Daronco (RS).
Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).
VAR: Wagner Reway (SC).
Cartões amarelos: André Silva (SAO); Sant’Anna, Pedro Henrique, Henry Mosquera e Juninho Capixaba (RBB).
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