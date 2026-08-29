WGP 86: clima esquenta na encarada entre brasileiro Cabelo Monteiro e argentino

A encarada entre o brasileiro Cabelo Monteiro e o argentino German “El Lobo” Badallo esquentou o clima durante a pesagem oficial do WGP 86, maior evento profissional de kickboxing da América Latina, que volta aos holofotes com uma edição especial. Neste domingo, dia 30 de agosto, a partir das 18h, o ginásio da AABB, em Brasília, recebe a 86ª edição do evento, que conta com três grandes atrações: disputas de cinturão nas divisões dos leves e super-leves, além de um Challenger GP pela divisão peso-mosca feminino. O evento tem transmissão ao vivo pelo canal Combate e pelo UOL Play.

O WGP 86 será realizado mais uma vez em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal. O órgão é um grande aliado de longa data no incentivo às artes marciais e aos atletas da região, consolidando a capital federal como um dos principais polos de luta do Brasil. A entrada será gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada, que será destinado a uma instituição de caridade.

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No main event, o atual campeão do WGP e campeão mundial de kickboxing, Cabelo Monteiro, de Brasília, defende o cinturão da organização diante do argentino German ‘El Lobo’ Badallo. Durante a cerimônia de encaradas, realizada neste sábado (29/8), muita provocação. Os atletas chegaram a se tocar, gerando um momento tenso durante a encarada. “Ele falou um monte de coisa em espanhol. Ficou provocando. Não entendi nada. Eu vou meter a porrada nesse cara”, afirmou Cabelo Monteiro.



Esta luta será uma revanche, uma vez que ambos se enfrentaram na final do All-Star GP da temporada 2025, realizado no WGP 84 — torneio que reuniu os oito melhores atletas do continente —, com vitória por decisão unânime para o atleta do DF.



Em excelente fase, o atleta do DF vem de uma sequência de 10 vitórias consecutivas na organização, conquistando neste período o cinturão do WGP, o All-Star GP de 2025 e o cinturão mundial interino pela WAKO PRO, principal entidade de kickboxing do planeta, e promete um resultado ainda melhor, com um nocaute sobre o argentino. “Acredito na minha vitória porque será outra luta, outra versão do Cabelo, e eu também chego sendo outro lutador, diferente do ano passado”, comentou Cabelo.



Do outro lado, o hermano promete levar a melhor contra o brasileiro nesse reencontro, desta vez valendo o cinturão linear do WGP. Ele conta com maior tempo de preparo e maior descanso por fazer apenas uma luta na noite — diferente do primeiro confronto, em que ambos precisaram realizar três lutas no mesmo evento, o que fez com que o Badallo chegasse cansado e machucado para a grande final.

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A luta co-principal será a disputa pelo título vago da divisão de peso super-leve entre os brasileiros Vinícius Mestrinier e Hiago Pereira, que pode se tornar o terceiro lutador de Brasília a ser campeão do WGP, ao lado de Guto Inocente e Cabelo Monteiro. “Estou muito honrado de ser escolhido para tentar esse feito. Me preparei bem e tô me sentindo mais forte. Vou conquistar esse cinturão, pode ter certeza”, explicou Hiago.



A categoria ficou sem campeão após Denis Júnior assinar um contrato de exclusividade com a organização asiática ONE Championship, abrindo caminho para uma nova disputa de topo.



Um dos maiores nomes do kickboxing atual, lutando sob regras amadoras, Vinícius tem sido um dos destaques de sua divisão também no profissional, conquistando o Challenger GP de sua categoria no WGP 83. Já o adversário, o brasiliense Hiago Pereira, também vem de vitória em um GP realizado no WGP 85, vencendo duas lutas duras na mesma noite, ambas por nocaute.



“Eu encaro muito bem esse negócio de lutar com a torcida contra e conquistar o torcedor com a minha performance dentro do ringue. Não vou deixar esse cinturão escapar de novo”, afirmou Mestrinier, que vai disputar o cinturão pela segunda vez dentro da organização.



Outro grande destaque do evento será o Challenger GP, que definirá a próxima desafiante ao cinturão peso-mosca feminino, que pertence à argentina Giuliana ‘La Hiena’ Cosnard.



Na primeira semifinal, Suellen Bitencourt, líder do ranking, iria encarar Laysa Silva, que disputou recentemente o título do K-1 (maior evento da modalidade no mundo) no Japão. Porém, Laysa não bateu o peso limite da divisão e foi substituída por Gabriela Gonçalves, que faria uma Super Fight, mas ganhou a oportunidade de disputar o GP. Com isso, Laysa passa a enfrentar Andressa Marques em uma luta casada.



Do outro lado da chave, a multicampeã amadora Jackeline Oliveira desce duas divisões de peso para encarar Lany Silva, atleta com diversos cinturões no currículo e com participação no evento japonês K-1.

Cosnard aguarda a vencedora para manter um tabu que dura desde o final de 2024, quando conquistou o título: há quase dois anos, ela é a única lutadora argentina a deter um cinturão no WGP.