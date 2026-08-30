Palmeiras busca empate com o Mirassol e segue líder do Brasileirão

O Palmeiras empatou por 1 x 1 com o Mirassol na noite deste domingo (30/8), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado pela vitória do vice-líder Flamengo sobre o Botafogo por 3 x 0 mais cedo, o Verdão saiu atrás com gol de Eduardo no início do segundo tempo. No entanto, o time comandado por Abel Ferreira reagiu e buscou a igualdade com o meia Maurício.
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Com o empate somado no interior paulista, a equipe alviverde alcançou os 52 pontos e manteve a liderança isolada do Brasileirão. Desse modo, abriu quatro pontos de vantagem em relação ao Rubro-Negro carioca. Por sua vez, o Leão chegou aos 25 pontos e subiu para a 16ª colocação na tabela, deixando a zona de rebaixamento graças aos critérios de desempate.
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A etapa inicial foi marcada por muito equilíbrio e forte disputa no meio de campo. O Mirassol surpreendeu ao adotar uma postura agressiva e adiantar suas linhas de marcação, dificultando a construção ofensiva palmeirense. A melhor oportunidade dos donos da casa veio em cabeceio de João Victor rente à trave.
Do outro lado, o Palmeiras tentou escapar da pressão adversária, apostando na movimentação de Vitor Roque e nas finalizações de Flaco López na entrada da área. Contudo, o goleiro Walter apareceu com segurança nas investidas visitantes e garantiu o placar zerado até o intervalo.
O cenário da partida mudou completamente logo no início da segunda etapa. Aos quatro minutos, Igor Formiga fez cruzamento preciso pela direita e Eduardo testou firme para abrir o marcador para o Mirassol. O Leão chegou a ampliar três minutos depois com Bruno Santos, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento.
Atrás no marcador, o Verdão se lançou ao ataque e alcançou o empate aos 29 minutos. Agustín Giay cruzou na área, Gustavo Gómez escorou para o meio e Maurício dominou com categoria para bater no canto.
A partida ainda ganhou contornos dramáticos aos 34 minutos, quando o árbitro João Vitor Gobi assinalou pênalti para o Mirassol após queda de Fernandinho. Porém, depois de revisar a jogada no monitor do VAR, o juiz anulou a marcação. Nos acréscimos, o Palmeiras pressionou em busca da virada com Gómez, mas Walter assegurou o 1 x 1 até o apito final.
MIRASSOL 1×1 PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro 25ª rodada
Data: 30/8/2026
Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP)
Público / Renda:
Gols: Eduardo, aos 4’/2ºT (MIR); Maurício, aos 29’/2ºT (PAL).
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Japa, 23’/2ºT), Denilson e Eduardo (Gustavo Cazonatti, 24’/2ºT); Gustavo Mosquito (Carlos Eduardo, 30’/2ºT), Bruno Santos (André Luis, 33’/2ºT) e Alesson (Fernandinho, 34’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Felipe Anderson (Khellven, 24’/2ºT); Maurício (Heittor, 41’/2ºT), Vitor Roque (Lucas Evangelista, 24’/2ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: João Vitor Gobi (SP).
Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP).
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).
Cartões amarelos: Neto Moura e Denilson (MIR); Arthur e Abel Ferreira [técnico] (PAL).