Santos vence o Corinthians em Itaquera e respira no Brasileirão

O Santos venceu o Corinthians por 1 x 0 neste domingo (30/8), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de abrir o placar com Christian Oliva no primeiro tempo, após falta cobrada por Neymar, o Peixe precisou suportar a pressão corintiana na etapa final, contou com boas defesas de Gabriel Brazão e confirmou uma vitória importante na luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Santos chegou aos 29 pontos e subiu para a 14ª colocação, abrindo quatro pontos momentâneos do Internacional, equipe que abre o Z4. Já o Corinthians estacionou na 10ª posição, com 32 pontos, e não conseguiu se aproximar do pelotão de cima.

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O clássico começou bastante equilibrado, mas com o Santos mais eficiente. O Corinthians teve mais posse e tentou pressionar no campo de ataque, porém encontrou dificuldades para transformar o volume em chances claras. Matheus Bidu teve a melhor oportunidade aos 18 minutos, quando finalizou rente à trave. O Peixe, por outro lado, levou perigo com Neymar participativo e Gabigol, que chegou a marcar, mas teve o gol anulado por impedimento.

Aos 32 minutos, Neymar apareceu novamente e fez a diferença. O camisa 10 cobrou falta na trave. Contudo, no rebote, Christian Oliva aproveitou a sobra para colocar o Santos em vantagem. Na reta final, o jogo ficou mais nervoso, com cartões distribuídos e confusão, mas com o Peixe indo para o intervalo na frente.

O Corinthians voltou do intervalo pressionando e aumentou o volume ofensivo em busca do empate. A equipe chegou com perigo em cruzamentos e bolas paradas, além de levar perigo com Dieguinho e Raniele, que teve a melhor chance aos 33 minutos, mas cabeceou para fora. O Santos, por outro lado, recuou as linhas e passou a explorar os contra-ataques, com Neymar participando da construção das jogadas e levando perigo pela esquerda.

Na reta final, porém, o Corinthians manteve a pressão, mas continuou sem conseguir superar Gabriel Brazão. O Santos controlou mais a posse nos minutos finais e gastou tempo para sustentar a vantagem. Em contrapartida, o Timão começou a alçar bolas na área, mas sem sucesso. O jogo também teve momentos de tensão, com choques entre os jogadores e pedidos de pênalti após cruzamento de Kaio César. Contudo, o Peixe saiu sorrindo no final, conquistando sua primeira vitória em clássicos em 2026.

CORINTHIANS 0X1 SANTOS

Campeonato Brasileiro 25ª rodada

Data e horário: 30/08/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 47.496

Gols: Oliva (32/1T, 0-1),



CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Pedro Raul, 18/2ºT), Raniele (Matheus Pereira, 38/2ºT) e Garro; Kaio César, Memphis Depay e Dieguinho. Técnico: Fernando Diniz Técnico: Dorival Junior.



SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique (Oliva, 23/1ºT), Gabriel Bontempo (Rony, 20/2ºT) e Barreal (Davizinho, 26/2ºT) ; Neymar e Gabigol (Rollheriser, 26/2ºT) . Técnico: Cuca.



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartão Amarelo: Gabriel Paulista, Raniele e Garro (COR); Willian Arão, Barreal e Lucas Veríssimo (SAN)