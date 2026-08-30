Samuel Lino faz a diferença, e Flamengo vence o Botafogo

Neste domingo (30/8), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Botafogo por 3 x 0. Samuel Lino marcou dois gols, um em cada tempo, e participou do terceiro, de Carrascal.

Como vem sendo praxe, o Fla dominou completamente o primeiro tempo. O Botafogo, porém, também teve suas oportunidades e chegou a marcar com Arthur Cabral, mas o gol foi anulado. Na etapa final, com atitude, o Botafogo foi superior.

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Passou a pressionar mais, buscando Arthur Cabral. Apesar do domínio e das oportunidades criadas, o Alvinegro não conseguiu superar Rossi. E em contra-ataques, Lino aproveitou passe de Rossi para fechar o placar. O Fla também teve um gol anulado (de Paquetá).

Com a vitória, o Flamengo se mantém na cola do Palmeiras. O Verdão lidera com 51 pontos, mas ainda joga na rodada. O Mengo foi aos 48 pontos e, ao fim da rodada, terá um jogo a menos. Assim, considerando os pontos perdidos, ambos estão iguais. Mas, para o Botafogo, foi péssimo. O Glorioso, com a sua terceira derrota seguida, parou nos 30 pontos, na metade de baixo da tabela, e começa a ver os times da zona de rebaixamento se aproximarem perigosamente.

O Botafogo entrou com três zagueiros e laterais que, nos primeiros minutos, pouco avançavam. Esse esquema deu ao time a possibilidade de explorar os contra-ataques e uma grande liberdade para o grande jogador da equipe, o apoiador Danilo, que apareceu bem no ataque. O Mengo, agora com Luís Araújo como titular na vaga de Plata (negociado) fazia seu jogo tradicional de toque de bola.

Assim, Danilo quase marcou aos três minutos. E, aos oito, em um erro do lateral Ayrton Lucas e uma pixotada de Pulgar, Montoro avançou e rolou para Arthur Cabral. No meio da área, o atacante girou e marcou. Para sorte do Mengo, o tento foi anulado: Arthur Cabral, na disputa, tocou com a mão na bola.

A resposta do Flamengo foi com gol. Jorginho recebeu na linha do meio de campo e fez um lançamento de Gerson para Samuel Lino. O atacante entrou nas costas da zaga, ficou sozinho na jogada e bateu na saída de Gabriel Batista. Pouco depois, Alex Telles saiu machucado e o Mengo teve um gol anulado de Pedro por impedimento de Lino (que deu o passe). Mas o Botafogo, mesmo com 24% de posse, não deixava de assustar: Arthur Cabral, por pouco, não empatou numa cabeçada. Contudo, o Fla sufocava. Arrascaeta teve três finalizações perigosas. Enfim, muito mais próximo de ampliar do que levar o empate.

No segundo tempo, como vem acontecendo, o Flamengo voltou perdendo o domínio na criação, voltando displicente. Continuou tocando a bola, enquanto o Botafogo, além de explorar os contra-ataques, passou a pressionar a saída de bola do Flamengo com marcação alta e ganhou o controle das ações. O time alvinegro chegou perto do empate em uma saída de bola de Rossi e também levou perigo em duas finalizações de Arthur Cabral.

Pelo lado rubro-negro, a entrada de Paquetá na vaga de Luiz Araújo pouco alterou o panorama da partida. O meia, porém, apareceu pela primeira vez com perigo ao cabecear após passe de Arrascaeta. A bola morreu no fundo da rede, mas o gol foi anulado por impedimento de Paquetá, que aos 31 deu nova finalização perigosa. Desta vez, o goleiro Gabriel Batista fez ótima defesa.

O Botafogo dominava as ações, mas levou dois duros golpes em rápidos contra-ataques do Flamengo. Aos 41 minutos, Carrascal puxou a jogada pela direita e tocou para Samuel Lino, livre dentro da área. O atacante apenas deu um toque na bola antes de comemorar o segundo gol rubro-negro. Aos 44, em mais um ataque veloz, Carrascal rolou para Lino, que tocou para Cebolinha. O atacante deixou a bola para Carrascal, que bateu da entrada da área e marcou o terceiro gol do Flamengo.

FLAMENGO 3×0 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 25ª Rodada

Data: 30/8/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 65.970

Público pagante: 61.934

Renda: R$ 5.770.068,00

Gols: Samuel Lino, 12’/1ºT (1-0); Samuel Lino, 41’/2ºT (2-0); Carrascal, 44’/2ºT (3-0)



FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal, 29’/2ºT); Luiz Araújo (Paquetá, 12’/2ºT), Samuel Lino e Pedro (Cebolinha, 42’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim



BOTAFOGO: Gabriel Batista; Vitinho (Villalba, 30’/2ºT), Ferraresi, Justino, Marçal e Alex Telles (Monzón, 20’/1ºT); Huguinho, Edenilson (Medina, 21’/2ºT)O , Danilo e Montoro (Danilo Pareira, Intervalo); Arthur Cabral (Junior Santos, 30’/2ºT). Técnico: Rodrigo Bellão



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Marçal, Justino (BOT)