Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina

Argentina de Lionel Messi enfrentará a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo - (crédito: Foto: Divulgação / AFA)

Chegou ao fim a história de Lionel Messi na seleção argentina. Afinal, o craque anunciou nesta segunda-feira (31/8) que decidiu se aposentar da Albiceleste. Em comunicado publicado nas redes sociais, o lendário camisa 10 revelou que tomou a decisão no dia 21 de julho, dois dias após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. Ele, aliás, reforçou que, mesmo depois desse tempo, segue decidido.

"Depois de todo esse tempo desde a final, refleti muito e quero dizer a todos que estou me aposentando da Seleção. É uma decisão dolorosa que custo a aceitar, mas entendo que chegou o momento (…) Sempre dei tudo por esta camisa, buscando proporcionar alegrias e fazer com que se sentissem orgulhosos de ser argentinos por meio do futebol", disse Lionel Messi.

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Lionel Messi entrou para a história da Argentina após conquistar o título da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Além disso, o craque também foi vice-campeão em 2014, no Brasil, e em 2026, nos Estados Unidos. O camisa 10 encerra sua trajetória como o maior artilheiro da história da Albiceleste com 125 gols, mais jogos oficiais (205), mais participações em Copas (6) e mais gols (21) e assistências (12) em Copas.