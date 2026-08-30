Neymar rebate polêmicas após ausência contra o Palmeiras: "Gosto de jogo grande"

Além disso, Neymar explicou que tinha condições de enfrentar o Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil - (crédito: Raul Baretta/ Santos)

Neymar aproveitou a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo (30/8), na Neo Química Arena, para rebater as críticas que recebeu por sua ausência contra o Palmeiras. O camisa 10 afirmou que sempre gostou de grandes jogos e destacou que esse tipo de confronto faz parte de sua carreira.

"Essa última semana falaram que vim para jogar no Santos contra ‘times pequenos’ e nunca foi isso. Muito pelo contrário, sempre gostei de jogo grande e de jogar os melhores jogos, onde mostra quem são os melhores jogadores. Não à toa que sou terceiro ou quarto maior artilheiro em finais e isso mostra como foi minha carreira."

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Palmeiras busca empate com o Mirassol e segue líder do Brasileirão

Polêmica no jogo contra o Palmeiras

Além disso, Neymar explicou que tinha condições de enfrentar o Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, porém, a comissão técnica decidiu preservá-lo por causa do gramado sintético do estádio. O Santos acabou perdendo por 3 a 0.

"Infelizmente nos últimos tempos fiquei machucado. No último clássico contra o Palmeiras, eu estava à disposição e até chuteira adaptada eu tinha, que é uma chuteira de trava menor para society, mas foi uma decisão da comissão técnica. Se o jogo tivesse sido 0 a 0 ou 1 a 1, todo mundo ia falar que era o ‘mestre Cuca’ que estava ali e não o Cuca treinador. Não esperávamos o resultado de 3 a 0. O futebol é isso, tem remontadas, jogos que vão acontecer extraordinário, quem sabe não pode acontecer. Nosso time tem potencial, e é um jogo que está 0 a 0."

Leia também: Santos vence o Corinthians em Itaquera e respira no Brasileirão

Agora, com Neymar de volta, o Santos tentará reverter a desvantagem contra o Palmeiras na próxima quarta-feira (02/9), na Vila Belmiro. O Peixe precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por quatro para avançar diretamente. Apesar da dificuldade, o atacante preferiu tratar o confronto com leveza e transferiu a pressão para o rival.

"A gente vai jogar para se divertir, a responsabilidade é toda do segundo melhor time do país que é o Palmeiras. A responsabilidade é deles e a gente vai se divertir quarta-feira na Vila."

Neymar exalta vitória no clássico

Em seguida, Neymar também reforçou que encara o duelo como mais uma oportunidade para aproveitar um grande jogo.

"Mais um jogo na minha carreira. Clássico, mais um na minha carreira. Fiz gol em tudo o que é lugar, mais um jogo que vou me divertir, e o pessoal que estará na quarta-feira vai se divertir."

O atacante também falou sobre um encontro curioso com um jovem torcedor do Corinthians. Após a partida, Neymar entregou sua faixa de cabeça a uma criança que pediu o presente e revelou a mensagem escrita no acessório.

"Foi um menino que é corintiano, uma criança, independente do time que torce, rival ou não, quando gosta de um atleta, pode me admirar em vários momentos, faz parte. A faixa dizia: ‘sou muito corintiano, mas seu fã’. Eu prometi e acabei dando. É um respeito não só pelo torcedor-mirim, pelo corintiano."

Por fim, Neymar fez questão de elogiar a torcida do Corinthians e ressaltou o respeito que tem pelo clube.

"Nunca tive nada contra o Corinthians, pelo contrário. Eu respeito muito o Corinthians pelo time que é, pela torcida que tem, incentivaram até o fim, mesmo perdendo o jogo, isso eu nunca vi em nenhum lugar, tiro chapéu para todos eles. É um time que respeito muito.", finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.