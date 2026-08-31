Organizada do Corinthians se manifesta após ataques a criança no estádio

Pequeno torcedor do Corinthians é hostilizado pela torcida após ser presenteado com camisa por Neymar - (crédito: Reprodução / 'X' / @@liberta___depre)

A Gaviões da Fiel Torcida, principal grupo organizado de apoiadores do Corinthians, repudiou a hostilidade sofrida por um pequeno torcedor do clube. Nesse domingo (30/8), o apoiador de 8 anos foi insultado por torcedores alvinegros após ganhar de presente uma camisa de Neymar, após o confronto entre Corinthians x Santos, vencido pelo Peixe por 1 x 0, na Neo Química Arena.

Por meio de nota, a organizada repudiou o episódio acontecido depois do jogo válido pelo Brasileirão 2026, além de afirmar ser "totalmente contrários a qualquer ato de intimidação, constrangimento ou violência", especialmente com envolvimento de crianças. O grupo também informou que entrou em contato com família, e que receberá o torcedor na sede da Gaviões.

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"Entendemos que cabe aos pais e responsáveis orientar crianças e adolescentes sobre comportamentos adequados nos ambientes esportivos, contribuindo para uma convivência respeitosa entre os torcedores. No entanto, nada justifica agressões ou intimidações contra uma criança”, escreveu a organizada.

Depois do término do duelo na Zona Leste de São Paulo, o menino pediu a camisa usada por Neymar durante o confronto, e foi atendido. Ao recebê-la, foi xingado e repreendido por outros torcedores junto da própria família. Em seguida, precisou deixar o estádio sob escolta da polícia.

Neymar se pronuncia depois da vitória

Em entrevista concedida ainda no perímetro da arena, já após a partida, Neymar lamentou a situação e defendeu a atitude do garoto de mostrar admiração por um atleta, mesmo que não atue pelo time pelo qual apoia.

"Foi um menino que é corintiano, uma criança, independente do time que torce, rival ou não, quando gosta de um atleta, pode me admirar em vários momentos, faz parte. A faixa dizia: ‘Sou muito corintiano, mas seu fã’. Eu prometi e acabei dando. É um respeito não só pelo torcedor mirim, pelo corintiano", destacou.

Confira a nota completa enviada pela Gaviões da Fiel Torcida:

"GAVIÕES REPUDIA HOSTILIZAÇÃO DE CRIANÇA NA NEO QUÍMICA ARENA

O Gaviões da Fiel Torcida repudia veementemente a hostilização sofrida por uma criança, no setor Oeste da Neo Química Arena, durante a partida deste domingo, após pedir e ganhar a camisa de um jogador do time adversário.

Somos totalmente contrários a qualquer ato de intimidação, constrangimento ou violência, especialmente quando envolve crianças. Não admitimos nem compactuamos com atitudes covardes que exponham crianças a agressões físicas ou psicológicas.

Entendemos que cabe aos pais e responsáveis orientar crianças e adolescentes sobre comportamentos adequados nos ambientes esportivos, contribuindo para uma convivência respeitosa entre os torcedores. No entanto, nada justifica agressões ou intimidações contra uma criança.

O futebol brasileiro precisa de ídolos, e é fundamental que as novas gerações vivam sua paixão pelo esporte de forma saudável, respeitosa e segura.

Ao longo de sua história, o Gaviões sempre demonstrou respeito às grandes personalidades do futebol, acima de comparações e rivalidades. Em 29 de setembro de 1974, mesmo durante o longo período sem títulos do Corinthians, a entidade homenageou Pelé em seu último clássico contra o Timão, no Pacaembu. Na ocasião, Pelé recebeu uma placa entregue pelo saudoso Alcides Jorge de Souza Piva, o Joca, enquanto uma faixa trazia a mensagem: 'Gaviões: maior que Pelé, só a Fiel.'

A diretoria do Gaviões já entrou em contato com a família e receberá a criança em nossa sede, reafirmando que somos protetores dos corinthianos e não compactuamos com qualquer forma de violência ou constrangimento.

Reafirmamos nosso compromisso com o respeito, a democracia e a proteção de crianças e adolescentes. Nenhuma paixão por um clube pode justificar a covardia contra uma criança."

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