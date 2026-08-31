Botafogo amarga o segundo ano seguido sem vencer o arquirrival Flamengo

Alvinegro acumula seis derrotas em sete jogos contra o Rubro-Negro e amarga aproveitamento de apenas 4,7% no período - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

A torcida do Botafogo não tem um só minuto de paz. Afinal, nos bastidores, ainda que demonstre uma reação, o clube atravessa uma duríssima crise financeira. Em campo, o time enfrenta grandes dificuldades para obter bons resultados. A equipe, assim, saiu do Maracanã com uma marca incômoda ao perder para o Flamengo por 3 a 0, neste domingo (30/8), no anfiteatro, pela rodada 25 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Como o Mais Tradicional está fora das Copas e só reencontrará o Mengo em 2027, a equipe alvinegra consolidou o segundo ano consecutivo sem vencer o arquirrival. São sete encontros, com inacreditáveis seis derrotas e um empate, aproveitamento de módicos 4,7%. Dois gols marcados e 15 sofridos. Um vexame para um clube da grandeza da Estrela Solitária.

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A última vitória do Botafogo sobre o Flamengo já tem mais de dois anos. Em agosto de 2024, o Glorioso do técnico Artur Jorge, venceria os rubro-negros por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos, também pelo Brasileirão. Sob a batuta do treinador bracarense, aquele sagrou-se campeão nacional e da Libertadores.

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Além de mais uma inefável derrota, a equipe também colocou um ponto final sobre uma invencibilidade sobre o Flamengo. Pelo Brasileirão, como visitante, a equipe não perdia desde 2019. Antes da visita deste fim de semana ao anfiteatro, o Alvinegro tinha três vitórias (2022, 2023 e 2024) e dois empates (2020 e 2025).

O Mais Tradicional volta a campo no domingo (6/9), contra o líder Palmeiras, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 26 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a 12ª posição, com 30 pontos.

Os clássicos Botafogo x Fla em 2025-2026

2/2/2025 – Flamengo 3 x 1 Botafogo – Supercopa do Brasil

12/2/2025 – Flamengo 1 x 0 Botafogo – Estadual

18/5/2025 -Flamengo 0 x 0 Botafogo – Brasileirão

15/10/2025 – Botafogo 0 x 3 Flamengo – Brasileirão

5/2/2026 – Botafogo 1 x 2 Flamengo – Estadual

14/3/2026 – Botafogo 0 x 3 Flamengo – Brasileirão

30/8/2026 – Flamengo 3 x 0 Botafogo – Brasileirão