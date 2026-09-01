Espanha vai pagar congelamento de óvulos para jogadoras da seleção

A vitrificação de óvulos na Espanha exige medicamentos hormonais de cerca de 1.000 euros, além de taxa anual de manutenção - (crédito: Reprodução/Instagram/Selección Española de Fútbol)

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) prepara uma medida inédita para as jogadoras da seleção. A entidade pretende custear o congelamento de óvulos das atletas em uma clínica privada, criando uma alternativa para que as elas possam preservar a fertilidade sem precisar interromper a carreira. Segundo o jornal espanhol El País, a federação trabalha nos últimos detalhes do programa e pode colocá-lo em prática este mês.

A iniciativa representa mais um passo na evolução do futebol feminino espanhol. Nos últimos anos, as jogadoras conquistaram avanços importantes, como a profissionalização, a licença-maternidade remunerada e mudanças relacionadas às premiações das competições internacionais.

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A meio-campista Alexia Putellas foi uma das primeiras jogadoras da seleção espanhola a comentar a proposta. Em entrevista ao El País, ela considerou a iniciativa um avanço significativo, principalmente porque reconhece o conflito entre o auge da carreira esportiva e o relógio biológico feminino.

"Para mim, é um grande passo adiante porque a federação entende que você está servindo ao seu país contra o seu relógio biológico, que você não pode parar e não pode ser mãe porque precisa que seu corpo funcione", afirmou.

Outras modalidades já adotam medidas semelhantes

A discussão sobre a proteção da fertilidade também avançou em outros esportes. Em junho de 2025, a WTA, que organiza torneios profissionais de tênis, criou uma regra específica para proteger atletas que precisem se afastar temporariamente das competições para realizar procedimentos de preservação da fertilidade, como o congelamento de óvulos ou embriões.

Procedimento tem custo alto

O procedimento, conhecido como vitrificação de óvulos, pode representar um investimento significativo. Na Espanha, o valor pode alcançar até 5 mil euros (cerca de R$ 30 mil) por ciclo, dependendo da clínica.

Além disso, a paciente precisa considerar o custo dos medicamentos hormonais por volta de 1.000 euros (cerca de R$ 6 mil). Depois do procedimento, também existe uma taxa anual de manutenção dos óvulos congelados, que pode custar 400 euros (R$ 2,4 mil) .