O futuro da camisa 10: quem pode herdar o manto de Messi na Argentina?

Messi é levantado em celebração por companheiros da seleção argentina, cuja camisa 10 ele deixará como um legado - (crédito: Foto: Thomas Coex/AFP)

Lionel Messi é um dos maiores líderes da Seleção Argentina, mas o craque acabou de anunciar que a Copa do Mundo de 2026 foi a sua despedida com a camisa celeste. A grande questão que paira no ar é: quem terá a responsabilidade de herdar a mítica camisa 10 quando o ciclo do craque realmente se encerrar?

O número, imortalizado por Diego Maradona e elevado a um novo patamar por Messi, é mais do que um simples dígito; representa a genialidade, a liderança técnica e a esperança de uma nação. A sucessão, portanto, será um dos maiores desafios para a nova geração de talentos da Albiceleste.

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Os cotados para o futuro

Um dos nomes mais fortes é o de Julián Álvarez. Campeão do mundo ao lado de Messi, o atacante do Manchester City se destaca pela versatilidade, inteligência tática e capacidade de finalização. Sua juventude e experiência em alto nível o colocam como um candidato natural para assumir um papel de maior protagonismo.

Enzo Fernández, do Chelsea, também surge como uma possibilidade. Embora atue como meio-campista, sua visão de jogo e qualidade no passe são fundamentais para o time. Ele representa a nova geração que já provou seu valor e pode ser o cérebro da equipe na era pós-Messi.

Outro jovem talento que ganha força é Alejandro Garnacho. O ponta do Manchester United é conhecido pela velocidade e habilidade no drible. Seu estilo de jogo vertical e explosivo oferece uma alternativa diferente, mas seu potencial para decidir partidas o coloca na conversa sobre o futuro do ataque argentino.

Thiago Almada, do Botafogo, é outra alternativa. Também campeão mundial em 2022, ele tem características de um camisa 10 mais clássico, com bom controle de bola e capacidade de criar jogadas. Sua presença no futebol sul-americano o mantém no radar da comissão técnica para a renovação do elenco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.