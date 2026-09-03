Brasil anuncia amistosos com Japão e Singapura em novembro

O Brasil, em processo de reconstrução após a campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2026, disputará em novembro os dois últimos amistosos do ano, contra Japão e Singapura, em uma excursão pelo sudeste asiático, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
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A seleção enfrentará o Japão em 14 de novembro e, três dias depois, vai encarar Singapura. As partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.
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"Os amistosos em Singapura representam mais um passo importante na construção da seleção brasileira para os próximos anos", afirmou o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, citado em um comunicado da entidade.
Em setembro e outubro, o Brasil disputará amistosos contra Austrália e Índia.
A seleção vai enfrentar os australianos duas vezes, em 25 de setembro em Townsville e em 29 em Brisbane. No dia 3 de outubro, jogará contra a Índia em Calcutá.
O Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao ser derrotado por 2-1 pela Noruega.
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