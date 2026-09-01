Final do Mega Drift leva drift noturno ao Autódromo de Brasília

Pela primeira vez, o Mega Drift vai avançar noite adentro, com batalhas realizadas sob as luzes do autódromo - (crédito: Divulgação)

Brasília recebe, neste fim de semana, a decisão do Mega Drift 2026. Em 5 e 6 de setembro, o Autódromo de Brasília será palco da Grande Final da competição, que definirá os campeões da temporada e reunirá pilotos de diferentes regiões do país.

A principal novidade da etapa será a realização de batalhas durante a noite de sábado (5/9). Pela primeira vez, o Mega Drift terá disputas sob as luzes do autódromo, com os pilotos lado a lado e a tradicional combinação de fumaça, velocidade e precisão.

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“Chegamos à final depois de uma temporada muito especial e queremos fechar o ano entregando algo diferente para o público. As batalhas à noite vão criar uma atmosfera que nunca tivemos no Mega Drift”, afirma Gustavo Carvalho, organizador do Mega Drift Brasil.

A decisão também coloca frente a frente pilotos experientes e competidores da nova geração. Além da disputa pelos títulos da temporada, a etapa será uma oportunidade para observar jovens nomes que ganham espaço na modalidade.

A programação será realizada ao longo dos dois dias. Os ingressos para a arquibancada custam R$ 45, e crianças de até 10 anos têm entrada gratuita no setor, desde que acompanhadas por um responsável. As entradas são vendidas pelo aplicativo Mega Drfit.