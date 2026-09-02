Flamengo volta a vencer o Mirassol e cola no líder Palmeiras

O Flamengo confirmou o favoritismo e venceu o Mirassol por 2 x 0, no Maracanã, nesta quarta-feira (2/9). O jogo no Maracanã foi o adiado da quarta rodada do Brasileiro e fez o Rubro-Negro passar a ter o mesmo número de jogos do líder Palmeiras. Mas colando de vez no Verdão: 52 a 51. Os gols foram de Carrascal e Paquetá, no primeiro tempo, quando o time jogou muito bem. Mas na etapa final, como é rotina, o time caiu demais. Mas sustentou o placar. Já o Mirassol, com esta nova derrota para o rival (há poucos dias pelo mesmo Brasileiro levou em casa de 5 x 1) , parou nos 25 pontos. E quase entrou no Z4. Tem os mesmos 25 pontos do Vasco, empata em quase todos nos critérios de desempate. Porém, supera o Cruz-Maltino por ter menos cartões.

Mas o Flamengo teve más notícias na partida. Pulgar, que fazia ótima partida, sentiu uma lesão ainda no primeiro tempo e saiu para a entrada de Everton Araújo. Curiosamente, Everton Araújo saiu no intervalo machucado. Problemas para as próximas rodadas. Afinal, os dois são os principais volantes do elenco.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Domínio



Como de praxe, o Flamengo impôs seu jogo de toque de bola sufocante nos primeiros 45 minutos. O resultado disso é que fechou a primeira etapa com 60% de posse de bola e 14 finalizações, contra uma única do Mirassol e que nem foi na direção do gol. Com isso, foi totalmente justa a vantagem parcial de 2 x 0.

O time quase marcou com Paquetá aos quatro minutos. Mas saiu na frente aos 13. Pulgar iniciou a jogada, que chegou até Lino, e este rolou para Pedro. O goleador viu Carrascal melhor colocado, e o colombiano mandou a bomba. Aos 39, Varela perdeu um gol incrível na frente de Walter, que fez ótima defesa. Mas, aos 43 minutos, veio o segundo gol, em excelente jogada de Carrascal pela direita, que cruzou na cabeça de Paquetá. O meia não perdoou: 2 x 0.

De ruim na primeira etapa, a lesão de Pulgar. Ele começou a sentir a perna após uma dividida com Fernandinho. Tentou seguir em campo, mas saiu machucado aos 30 minutos para a entrada de Everton Araújo. Outro ponto para citar é a situação do segundo gol do Mengo. O goleiro Walter sentiu uma lesão e foi atendido em campo. Por causa disso, pela nova regra, um jogador de linha teve de sair por um minuto. No caso, André Luís. Assim, foi exatamente quando o Mirassol estava com dez jogadores que saiu o gol de Paquetá.

Queda de produção



No segundo tempo, com Arrascaeta em campo e Jorginho e Paquetá mais recuados, o Flamengo seguiu criando oportunidades. Mas o Mirassol voltou melhor e, até os 15 minutos, já havia conseguido quatro jogadas de perigo uma delas quase gol. Escanteio pela esquerda de Reinaldo e cabeçada de Igor Formiga, que raspou a trave. E as outras duas melhores chances até o fim foram dos paulistas. Isso ilustra o que vem ocorrendo com o Flamengo na competição: primeiro tempo de sonhos, etapa final muito aquém do esperado, caindo fisicamente e levando pressão. E o Mirassol agradeceu. Afinal, se perdesse por três gols de diferença, iria cair para a zona de rebaixamento, já que perderia no saldo para o Vasco, que sairia do Z4.

Um lance que despertou atenção foi quando Samuel Lino saiu para a entrada de Cebolinha. O atacante deixou o campo. Mas esbravejando com o técnico sobre um dos companheiros. Enfim, reclamou que não recebia quase nenhuma bola no segundo tempo.

FLAMENGO 2×0 MIRASSOL

Campeonato Brasileiro 4ª rodada (jogo adiado)

Data: 2/9/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 60.155

Renda: R$ 3.882.407,50

Gols: Carrascal, 13’/1ºT (1-0); Paquetá, 43’/1ºT (2-0)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Evertton Araújo, 30’/1ºT e, depois, Carrascal, Intervalo), Jorginho e Paquetá; Carrascal (Saul, 27’/2ºT), Samuel Lino (Cebolinha, 36’/2ºT) e Pedro (Bruno Henrique, 27’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

MIRASSOL: Walter (Muralha, Intervalo); Igor Formiga (Elias, 21’/2ºT), João Victor, Gabriel e Reinaldo; Japa, Gustavo Cazonatti (Chico Kim, 33’/2ºT) , Denilson e Carlos Eduardo (Shaylon, Intervalo); Fernandinho e André Luís (Bruno Santos, 33’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Rafael Guanaes, João Victor, Denilson (MIR)