InícioEsportes
TÊNIS

Alcaraz vence português e avança à terceira rodada do US Open

Na próxima rodada, Alcaraz enfrentará o chinês Wu Yibing, número 113 do mundo

Na próxima rodada, Alcaraz enfrentará o chinês Wu Yibing, número 113 do mundo. - (crédito: Marco Bertorello/AFP)
Na próxima rodada, Alcaraz enfrentará o chinês Wu Yibing, número 113 do mundo. - (crédito: Marco Bertorello/AFP)

Em sua segunda partida após a lesão, o espanhol Carlos Alcaraz superou na noite de quarta-feira o português Jaime Faria e avançou à terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O atual campeão derrotou Faria, número 72 da ATP, por 3-1, com parciais de  4-6, 6-0, 6-3 e 6-2.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O português foi um adversário mais exigente para o astro espanhol do que o russo Roman Safiullin na estreia, quando ele voltou às quadras após mais de quatro meses afastado por uma lesão no punho.

Na próxima rodada, Alcaraz enfrentará o chinês Wu Yibing, número 113 do mundo.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 03/09/2026 08:19 / atualizado em 03/09/2026 08:22
SIGA
x