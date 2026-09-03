Flamengo cola no Palmeiras e tem 49% de chances de título

Com a vitória sobre o Mirassol, o Flamengo diminuiu a diferença para o líder e, agora, tem 49% de chances de título - (crédito: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO)

O Flamengo chegou de vez no líder do Palmeiras. O Rubro-Negro venceu o Mirassol por 2 a 0, nesta quarta-feira (2/9), no Maracanã, em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão, e reduziu a distância para o Alviverde para apenas um ponto. Dessa forma, o Mais Querido aumentou as chances de título, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com a vitória sobre o Mirassol, o Flamengo diminuiu a diferença para o líder e, agora, tem 49% de chances de título. O índice, aliás, é maior do que do líder Palmeiras, que tem 41%. O estudo leva em consideração o desempenho dos times como mandante e visita, além do peso dos adversários restantes, para definir as probabilidades. O software faz milhões de simulações até chegar num percentual.

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Em novembro, Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar em um confronto direto, em jogo válido pela 36ª rodada, no Nubank Parque. No meio do caminho, o Rubro-Negro tem clássicos contra Fluminense e Vasco. O Palmeiras, por sua vez, tem clássicos contra São Paulo, Corinthians e Santos. Ambos ainda vão enfrentar o Athletico-PR, atual terceiro colocado, e times que brigam por Libertadores e contra o Z4.

Em paralelo a briga pelo título brasileiro, Flamengo e Palmeiras ainda disputam outras competições. O Rubro-Negro, aliás, tem o calendário mais "leve", afinal, está vivo apenas na Libertadores. Já o Alviverde, por outro lado, está na semifinal da Copa do Brasil e também nas quartas de final da Libertadores. Dessa forma, vai precisar lidar com mais desgaste do que os cariocas.