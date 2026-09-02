Golpista é preso por se passar pelo técnico Luís Castro para pedir dinheiro

Um operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quarta-feira, 2, um homem que se passava pelo técnico Luís Castro, do Grêmio, para aplicar golpes. Ele foi preso em flagrante por fraude eletrônica e falsa identidade no bairro São Matheus, no município de Itaperuna, no noroeste fluminense. O golpista estava sob posse de munições quando foi detido.
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A investigação teve início depois de quatro jogadores do Grêmio serem abordados por um número de telefone que utilizava a foto de Luís Castro. O criminoso estabelecia relação de confiança para, então, pedir dinheiro às vítimas.
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Em um dos casos, o golpista manteve contato com um atleta durante dias, conversando sobre rotina, família e desempenho nos treinamentos, além de solicitar que a comunicação fosse mantida em sigilo. O jogador chegou a depositar R$ 22 mil sob a justificativa de doação de cestas básicas para uma ação social no Rio. A transferência foi direcionada a uma conta controlada pelo criminoso.
O golpista tentou conseguir uma quantia ainda maior ao dizer que outro jogador, que estaria fora do país, também desejava doar 600 cestas básicas, avaliadas em R$ 50 mil, e solicitou que a vítima antecipasse o pagamento. A nova transferência, porém, não foi efetuada porque o valor novamente excedia o limite bancário.
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Os outros três atletas do Grêmio foram procurados pelo estelionatário, mas não chegaram a realizar qualquer pagamento e a polícia foi acionada.
Segundo a investigação, grupo mantinha em Itaperuna uma estrutura para ocultar a origem do dinheiro obtido com as fraudes. Os valores eram primeiro depositados em contas de moradores da cidade e, posteriormente, repassados ao responsável pelo crime.
A apuração também identificou que o número usado nas abordagens entrou em contato com outros jogadores ligados a clubes brasileiros, além de um atleta que atua por uma equipe europeia e um artista de grande projeção nacional.
O caso é analisado pela 4ª DP de Porto Alegre. Ainda de acordo com a investigação, o criminoso possui passagens por clubes de futebol e já havia sido preso em flagrante, em 2024, por crime semelhante.
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