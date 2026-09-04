Neymar tem lesão grave e vira desfalque; dupla é baixa no Santos

O Santos terá um grande problema para a sequência da temporada. Afinal, Neymar passou por exames de imagem nesta sexta-feira (4), no CT Rei Pelé, e teve constatada uma lesão muscular tipo 2B no reto femoral da coxa direita. Dessa maneira, ele deve ficar em recuperação de quatro a oito semanas na fisioterapia. O tempo dependerá da extensão exata da ruptura.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O camisa 10 não deve acelerar o seu retorno, pois lesionou o músculo que ajuda a levantar, dobrar o joelho e fazer o movimento básico de corrida. Dependendo de sua evolução, pode voltar a jogar somente no início de novembro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Neymar sentiu dores na coxa direita no empate em 0 a 0 com o Palmeiras, na última quarta-feira (2), pela Copa do Brasil. O jogador acabou saindo no intervalo da partida.
Na entrevista coletiva após jogo contra o Palmeiras, o técnico Cuca afirmou que o time terá que "se virar sem ele" na reta final da temporada, em alusão à ausência de Neymar.
Além do camisa 10, o Santos perdeu mais dois jogadores após o duelo contra o Alviverde. O zagueiro Lucas Veríssimo sofreu uma entorse no tornozelo direito. Já o atacante Barreal tem lesão no músculo do bíceps femoral. A dupla já iniciou tratamento no departamento médico do clube.
Saiba Mais
- Esportes Pezzolano desabafa após queda do Internacional
- Esportes Santos anuncia Lima, ex-meia do Fluminense, por empréstimo até o fim de 2026
- Esportes Richarlison fica fora da lista do Tottenham para Premier League
- Esportes Até a semifinal nós iremos...
- Esportes Conmebol define arbitragem das quartas de Libertadores e Sul-Americana
- Esportes Sabalenka reclama de cheiro de maconha no US Open: "É muito forte"