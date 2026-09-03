Conmebol define arbitragem das quartas de Libertadores e Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou, nesta quinta-feira (3/9), os árbitros responsáveis pelos confrontos de ida das quartas de finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Restam oito brasileiros no páreo pelas taças continentais. São quatro na Liberta, e outros quatro na Sula. As partidas ocorrem entre terça (8/9) e quinta-feira (10/9).
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No torneio de maior prestígio, nenhum árbitro brasileiro está envolvido. Todos os embates terão ao menos um representante da elite do Campeonato Brasileiro. Pelo mesmo lado da chave na Libertadores, Fluminense x Platense terá arbitragem do uruguaio Andrés Matonte, enquanto Palmeiras x LDU terá o comando do venezuelano Jesús Valenzuela. Os vencedores se enfrentarão nas semis.
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Do outro lado do certame, Estudiantes x Corinthians será apitado pelo uruguaio Esteban Ostojich. O argentino Facundo Tello será o dono do apito para Independiente del Valle x Flamengo. Aqui, portanto, há chances de semifinais 100% brasileiras.
Na Sula, Wilton Pereira Sampaio estará presente. É ele o escolhido para comandar o encontro entre Cienciano (PER) x Montevideo City (URU). O argentino Dario Herrera estará em Santa Fe x Vasco, no mesmo lado da chave. Do outro lado, o chileno Piero Maza apita Boca Juniors x São Paulo. Em Santos x Atlético-MG, o responsável será o venezuelano Alexis Herrera. Os árbitros para os jogos de volta ainda serão definidos.
Confira todos os árbitros das oito partidas válidas pelos jogos de ida:
Libertadores
- Fluminense x Platense - 08/09, às 19h
- Árbitro: Andrés Matonte (URU)
- VAR: Andrés Cunha (URU)
- Palmeiras x LDU - 09/09, às 19h
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
- VAR: Juan Soto (VEN)
- Estudiantes x Corinthians - 09/09, às 21h30
- Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
- VAR: Antonio Garcia (URU)
- Independiente del Valle x Flamengo - 10/09, às 21h30
- Árbitro: Facundo Tello (ARG)
- VAR: Silvio Trucco (ARG)
Sul-Americana
- Independiente Santa Fe x Vasco - 08/09, às 19h
- Árbitro: Dario Herrera (ARG)
- VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)
- Boca Juniors x São Paulo - 08/09, às 21h30
- Árbitro: Piero Maza (CHI)
- VAR: Fernando Vejar (CHI)
- Santos x Atlético-MG - 09/09, às 19h
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
- VAR: Carlos Orbe (CHI)
- Cienciano x Torque - 10/09, às 21h30
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
- VAR: Pablo Gonçalves (BRA)
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